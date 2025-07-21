Рынок топлива реагирует на сезонный спрос и логистические ограничения: какими будут цены на АЗС

Несмотря на то, что мировые цены на нефть стабилизировались после принятия ЕС 18-го пакета санкций, украинский рынок горючего страдает из-за обмеления Дуная, являющегося одним из ключевых каналов импорта топлива. Пока судна со светлыми нефтепродуктами загружены на 20%-30% и в условиях жатвы это приводит к сложностям в оптовом сегменте и давит на цены на АЗС. В то же время рынок автогаза остается стабильным. Delo.ua опросило экспертов и участников рынка и узнало какими будут цены на АЗС на этой неделе.

В конце прошлой недели мировые цены на эталонные марки нефти несколько снизились на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о минимальном тарифе в 15-20% при любом соглашении с Европейским союзом. В результате это может увеличить инфляцию в США, что повысит потребительские цены и замедлит экономику крупнейшего потребителя нефти в мире.

По состоянию на вечер пятницы 18 июля по сравнению с предыдущим днем августовские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,24 за баррель или на 0,35% до $69,28 за баррель, а августовские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились. $67,34 за баррель. За неделю нефть обеих марок подешевела примерно на 2%.

Снижение нефтяных котировок сдержало новость об одобрении ЕС 18 пакета санкций против России. Санкции предусматривают дальнейшие ограничения против теневого флота, снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, а также полное запрещение импорта нефтепродуктов из российской нефти. Это вызвало на рынке опасения дефицита.

Дунай мелеет из-за жары и это ограничивает поставки дизеля и бензина.

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", в конце прошлой недели украинский оптовый рынок горючего вернулся к росту цен, хотя за неделю почти не изменились. По состоянию на 18 июля, по сравнению с 11 июля, средняя цена дизтоплива выросла на 4 коп./л до 49,68 грн/л. По сравнению с 16 июля дизель в опте вырос на 21 коп.

На мировых биржах также наблюдалось увеличение цены 18 июля фьючерсов на газойль (основное сырье для производства дизтоплива) в Лондоне выросло на $30,75/т или на 4,2%, достигнув $752,50/т. Курс гривны к иностранным валютам остается относительно стабильным: доллар США вырос на 0,05 грн. до 41,87 грн., а евро снизилось на 0,35 грн. до 48,45 грн., по данным НБУ.

Стремительное увеличение цены дизеля и сокращение свободного ресурса постигло Южный регион в течение пятницы. Согласно котировкам "Нефтерынка" FCA UA-Ports по состоянию на 15:00, мелкооптовые партии объемом до 60 куб. м в основном торговались в диапазоне 47,70-48,80 грн/л и продолжили расти, а некоторые предложения вечером достигли 50,00 грн/л.

Оптовые цены на бензин за прошлую неделю существенно снизились. Средняя цена бензина А-95 по состоянию на 18 июля, по сравнению с 11 июля, снизилась на 2,07 грн/л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах увеличились на 1-1,7% по состоянию на 17 июля. В портах Северо-Западной Европы цена горючего выросла на $12/т, до $716-744/т, а в Средиземноморье - на $8/т, до $711-724/т.

На АЗС цены на бензин почти не изменились. По состоянию на 18 июля, по сравнению с 11 июля, средняя цена бензина А-95 снизилась на 1 коп./л до 59,12 грн/л. В то время как дизель за указанный период вырос на 27 коп./л до 55,97 грн/л. Основные изменения происходили на стелах небольших сетей АЗС. Сети АЗС "24/7", запорожская ZOG и одесская "Катрал" повысили стоимость дизтоплива на 1,00 грн/л, 0,50 грн/л и 0,20 грн/л соответственно. В то же время, николаевская Kvorum снизила цену линейки бензинов на 1,00-1,50 грн/л.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что не ожидает существенных изменений на стелах АЗС на этой неделе, поскольку цены на нефть стабилизировались после роста и тренд развернулся к понижению. При этом маржи сетей АЗС сейчас находятся на минимальных отметках весной прошлого года.

Если на пике маржа могла составлять 10 грн/л, а в среднем они составляли 8-9 грн/л, то сейчас маржа на бензин 6 грн/л, а на дизтопливо 5,5 грн/л. Если добавить скидки и НДС, то там вообще почти ничего нельзя заработать. Ритейлеры говорят, что второй квартал был провальным. Я думаю, что в этой ситуации эконом-сети сработали в минус Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что после принятия 18-го пакета санкции ЕС будет вынужден заместить российское горючее на своем рынке, а также заместить российскую нефть на своих нефтеперерабатывающих заводах. Поскольку Украина поставляет топливо из ЕС, из-за отказа Европы от российской нефти горючее на украинских АЗС в перспективе может дополнительно вырасти на 1 грн/л.

Леушкин отмечает, что из-за жаркой погоды на Юге страны Дунай обмелел, поэтому танкеры вынуждены поставлять бензин и дизтопливо в ограниченном количестве. В сочетании с увеличением потребления дизтоплива из-за посевной, это повлекло за собой дефицит.

Дунай очень сильно обмелел и баржи заходят загруженными на 20-30%, так что мы столкнулись с дефицитом. Горючее, которое должно прийти к нам во вторник, фактически уже все распродано. Возможно, пойдут дожди и ситуация улучшится. Но все импортеры уехали в ЕС и ищут там свободные объемы топлива Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Он отмечает, что на этой неделе ожидает увеличение цен на бензин и дизель, прежде всего на АЗС дешевого сегмента. Большие сети с запасом топлива и логистические возможности будут держать цены неизменными. В среднем по мнению бизнесмена дизель и бензин на АЗС на этой неделе могут увеличиться в пределах 30-50 коп./л.

Цена газа остается стабильной на фоне оживления спроса

По данным "Нафторинка" по состоянию на 18 июля по сравнению с 16 июля средняя оптовая цена пропан-бутана в Украине на условиях самовывоза выросла на 338 грн/тонна до 52 639 грн/тонна. По сравнению с 11 июля газ в опте подешевел на 873 грн/тонна.

При этом в южных областях фиксируется дальнейшее удешевление. Средняя цена пропан-бутана в портах Дуная и Черного моря по состоянию на 18 июля по сравнению с 16 июля снизилась до 50 тыс. грн/т.

На АЗС цена газа на прошлой неделе почти не изменилась. По состоянию на 18 июля, по сравнению с 16 июля, средняя цена автогаза на АЗС снизилась на 3 коп./л до 34,19 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе он ожидает незначительного снижения оптовой цены на газ в пределах. На прошлой неделе в результате российских обстрелов пострадала инфраструктура одного из крупных импортеров автогаза. Поэтому на рынке возникла определенная турбулентность. Сейчас рынок уже адаптировался, поэтому цена на газ в опте несколько снизится после роста из-за турбулентности. Цены на АЗС, по словам бизнесмена, будут оставаться неизменными.

Шубан говорит, что в результате обмеления Дуная на юге действительно возникла определенная проблема с логистикой топлива. Но это не касается поставок пропан-бутана, который имеет гораздо меньшую плотность, чем светлые нефтепродукты и поэтому танкеры с автогазом имеют меньшую осадку.

Шубан также отмечает, что сейчас на рынке наконец-то начался сезон высокого потребления: продажи автогаза увеличились на 20% по сравнению с весенними месяцами. В то же время потребление все еще остается меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 33,49 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,79

Данные: приложения сетей АЗС.