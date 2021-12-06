LEO и Mastercard запустили капсульную коллекцию одежды для геймеров от Катерины Квит

Геймерство сегодня — история не только про проведение досуга. Уже более года киберспорт признан официальным видом спорта в Украине, что является важным шагом для игровой индустрии и государства в целом.

В разрезе динамично развивающейся среды киберспорта компания LEO в сотрудничестве с Mastercard в Украине и дизайнером Катериной Квит разработали коллекцию одежды, вдохновлённую играми. В рамках спецпроекта Vogue.ua герои коллаборации рассказывают, какую роль в их жизни занимает киберспорт.

Мариам Матиашвили, CBDO международной платежной системы LEO

Мариам Матиашвили

Что для вас игры? Какой была первая игра, в которую вы сыграли?

Мариам Матиашвили: Игры для меня— часть фанового контента, развлечения или разрядки. Идеальный вариант — сыграть на PlayStation на вечеринке в тот же Mortal Kombat. Он был для меня первой игрой, которую я помню с детства, все вот эти “подожди, не бей, я что-то попробую”. Я никогда не ощущала постоянного увлечения играми, но сейчас стала немного ближе к киберспорту, так как LEO создали свою киберкоманду.

LeoGaming практически ежедневно проводит матчи, и мы, конечно же, активно наблюдаем и поддерживаем наш коллектив. Более того, топ-менеджмент LEO сейчас на стадии получения высшего образования по киберспорту.

Мариам Матиашвили

Какие у вас любимые игры или жанры? Играете на консоли или на ПК? Как часто вы играете?

Мариам Матиашвили: В те редкие моменты, когда я играю, передо мной консоль с Mortal Combat или FIFA на экране. С FIFA познакомил муж.

Киберспорт сейчас смотрят с не меньшей страстью, чем, скажем, футбол. Смотрите ли вы игры и болеете ли за украинские команды?

Мариам Матиашвили: Да, киберспорт однозначно сделал прыжок в своем развитии. Стриминговые платформы расширяют глобальную аудиторию, пользователи разбираются в сфере и примыкают к большому комьюнити. Просмотр матчей по CS:GO и правда похож на просмотр футбола, но не из-за того, что происходит на экране, а по энергетике людей, которые рядом с тобой.

Это лишний раз доказывает, что любой спорт — это прежде всего страсть, как игроков, так и фанатов. Думаю, киберспорт в скором времени догонит по популярности привычные нам и нашим родителям виды спорта.

Мариам Матиашвили

Чем могут быть полезны друг другу киберспорт и мода?

Мариам Матиашвили: Киберспорт — новая эпоха развития спортивной культуры. Это совершенно иные правила и нормы, но при этом общие законы стиля. В этом спорте не так важна физическая активность, он, скорее, диктует принципы со стороны стратегии, реакции, командной игры. Стихия киберспортсменов — виртуальный мир, в котором они проводят много времени.

Но это не значит, что в реальности спортсменам совсем не важен внешний вид. Разработка костюмов, в которых команды выступают на международных соревнованиях, — долгий и трудоемкий процесс. Это мы почувствовали на себе. Я поддерживаю такие коллаборации, как мода + киберспорт, ведь они позволяют киберспортсменам присутствовать не только в виртуальном пространстве, но и делиться своим видением мира с людьми совершенно разных интересов.

Для брендов же это новый виток в развитии спортивной одежды, поиск новых смыслов и стилей, интеграция минимализма в насыщенный деталями киберспорт.

Какая вещь из коллекции вам понравилась больше всего? Почему?

Мариам Матиашвили: Все элементы коллекции создают удобный и целостный лук. Но я бы выделила женский худи, ведь он выглядит и спортивно, и в то же время пояс на талии придает ему элегантности. В эпоху оверсайза считаю это достижением дизайнера.

Вадим Келлер, владелец ивент-агентства Keller PR&Events

Что для вас игры? Какой была первая игра, в которую вы сыграли?

Вадим Келлер: Я из семьи игроманов, мне кажется, еще пару лет назад мои родители участвовали в онлайн-турнирах по Warcraft. Моя первая игра была Diablo или Diablo 2 (сейчас тест на возраст), так точно родители знали, как меня «обезвредить» на то время, пока они поедут на ужин с друзьями.

Вадим Келлер

Какие у вас любимые игры или жанры? Играете на консоли или на ПК? Как часто вы играете?

Вадим Келлер: Я предпочитаю Action/RPG с открытыми мирами, где у тебя полная свобода действий для изучения карты и подбора снаряжения. Второй фактор — только фантастика/фэнтези или космические саги будущего. Мои идеальные миры — Horison и EVE. В первую я играю на консоли, во вторую на ПК.

Киберспорт сейчас смотрят с не меньшей страстью, чем, скажем, футбол. Смотрите ли вы игры и болеете ли за украинские команды?

Вадим Келлер

Вадим Келлер: Здесь я был бы готов дать нужный ответ, но я не смотрю киберспорт в силу времени, но, хочу отметить, идея хорошая.

Чем могут быть полезны друг другу киберспорт и мода?

Вадим Келлер: В новых реалиях киберспорт и мода могут быть неразрывно связаны, как минимум, потому, что команды/игроки одеты в форму. Кроме того, стильная форма — отличный способ развенчать миф о том, что те, кто неразрывно погружен в киберспорт, не акцентируют внимание на одежде. Думаю, здесь есть интересное поле для действий и для больших брендов.

Вадим Келлер

Какая вещь из коллекции вам понравилась больше всего? Почему?

Вадим Келлер: Мне понравился комплект, состоящий из объемного худи и свободных брюк. Он выглядит отлично, но самое главное — он совершенно не сковывает движения, для меня это очень важно. Это полная свобода действий, и если учесть, что я, находясь “в игре”, могу уклоняться и совершать резкие движения, то это основной фактор.

ROXOLANA, співачка, авторка пісень

Що для вас ігри? Яка була перша гра, в яку ви зіграли?

ROXOLANA: Для мене ігри — можливість відключитися від реального світу та від його шаленого темпу, на кілька годин забути про всі свої справи і поринути в інший світ. І цей «інший» світ може бути завжди різним: надзвичайно яскравим, таємничим, іноді моторошним або сповненим адреналіном та азартом.

Відверто кажучи, мені важко згадати гру, в яку я вперше в житті зіграла. Але точно можу сказати, що з тих перших ігор, які запам’ятались мені найбільше, є «Барбі Секретний Агент». Так-так, я знаю, що більш «дівчачого» варіанту навіть і не вигадаєш. Мені тоді було 11 років, і в цьому віці такий вибір усе ще виправданий.

ROXOLANA

Які у вас улюблені ігри чи жанри? Граєте на консолі чи на ПК? Як часто ви граєте?

ROXOLANA: Найбільше за все люблю детективи, квести, стратегії і адвенчури. Рідко можу пограти в рейсинги або файтинги (хоча гру Tekken люблю ще з дитячих років). The Sims, ГТА — класика, яка супроводжує мене з самого дитинства.

Раніше грала на ПК, зараз роблю це набагато рідше, але вже на консолі. Відкрила для себе VR-ігри і максимально захоплена зараз грою ASTRO BOT. Коли я вперше одягнула окуляри і включила гру, була нереально вражена графікою і тією реальністю, яку змогли намалювати виробники. Це було шок-контентом, і я зрозуміла, наскільки безмежні можливості є у виробників таких ігор і наскільки круті продукти можна робити.

Це справді інший світ, і завдяки таким технологіям почуваєш себе на 100% в іншій реальності. А стосовно системності, у мене виходить так: можу не грати пів року, потім дістати консоль і цілий тиждень проводити вечори в іграх.

ROXOLANA

Кіберспорт зараз дивляться з не меншою пристрастю, ніж, скажімо, футбол. Чи дивитеся ви ігри та чи вболіваєте за українські команди?

ROXOLANA: Поки не почала дивитися. Але я помічаю, що поступово моє оточення все більше говорить про кіберспорт, багато знайомих вже почали стежити за іграми, тому відчуваю, що дуже швидко це з’явиться і в моєму домі. Я – за, оскільки люблю дивитись спортивні ігри, то чому б і не повболівати за наші команди і в інший реальності?

Чим можуть бути корисні один одному кіберспорт та мода?

ROXOLANA: Кіберспорт зараз є одним із найпрогресивніших видів змагань, а мода — це завжди прогрес. Вони просто не можуть не об’єднатись! Я знаю, що дуже відомі бренди вже розробляли образи для учасників окремих ігор.

Взагалі, мені здається, скоро кібергравці перетворяться на справжніх знаменитостей і стануть не меншими зірками, ніж футболісти. І тоді все більше брендів почнуть створювати для них екіпіровку та фірмовий одяг. І, звичайно, дизайнери не можуть не надихатись естетикою геймерства. Мені здається, все більше нових колекцій буде створено саме у такому модному стилі.

Яка річ із колекції вам сподобалася найбільше? Чому?

ROXOLANA: Весь одяг із колекції мені сподобався, бо це саме такі речі, які я найбільше люблю. Вони комфортні і стильні, що може бути краще? Але якщо потрібно обирати, то це будуть біла футболка (класика завжди необхідна) і рукавиці-рукава. Я люблю такі різні креативні деталі.

Сергей Гресь, капитан украинской киберспортивной команды LEOGAMING

Что для вас игры? Какой была первая игра, в которую вы сыграли?

Сергей Гресь: Игры — постоянный источник мотивации к совершенствованию. У тебя что-то не получилось — ты проанализировал, сделал работу над ошибками и пошел дальше. Первой моей игрой были 2D “Червячки”. Мне было либо 3, либо 4, когда дедушка купил компьютер, и я полетел играть во всё подряд, но именно “Червячки” были супер привлекательны.

Сергей Гресь

Какие у вас любимые игры или жанры? Играете на консоли или на ПК? Как часто вы играете?

Сергей Гресь: Любимыми жанрами могу назвать стратегии. Несмотря на то, что я профессионально играю в стратегический шутер, стрелялки я не сильно люблю. Меня больше увлекает стратегическая составляющая игры. Между ПК и консолью выбор тяжелый. На ПК удобнее играть в разные аркадные и соревновательные игры, а вот для прохождения AAA-проектов я бы выбрал консоль.

Сергей Гресь

Я бы не сказал, что я много играю. Я очень много наблюдаю за играми. Времени провожу около 8 часов в день, но играю максимум 6. Это в те дни, когда у нас либо тренировка, либо квалификации. В основном в день я играю 4-5 часов, остальное время, как я сказал, провожу за наблюдениями.

За 5-10 лет киберспорт из нишевого развлечения стал массовым увлечением. Как думаете, что повлияло на это сильнее всего?

Сергей Гресь: За последние 10 лет интернет-индустрия расширилась очень сильно. Все сервисы перешли в онлайн, и от этого пошла полная популяризация всего, что находится в наших ПК и смартфонах. Также киберспорт просто-напросто даёт тебе шанс раскрыть себя самостоятельно. Возьмём за пример футбол. Во-первых, профессионалами в этом виде спорта становятся люди, которые ещё с условно “дошкольного” возраста идут в академию. В киберспорте ты можешь стать PRO-игроком всего за год-полтора в любом возрасте.

Во-вторых, в футболе у тебя есть тренер, есть какой-то клуб/организация, которая спонсирует развитие академии. Ты можешь очень усердно трудиться, но с ранних шагов развития в футболе за тебя решает тренер, который может выбрать для тебя действительно подходящую роль, а может придерживаться какой-то своей стратегии и поставить тебя не на “твоё место”, а то и вовсе сказать родителям, что ты не годен для футбола.

В киберспорте ты предоставлен, как я уже сказал ранее, самому себе. Ты сам решаешь, на кого равняться, какую позицию занимать и с кем играть. Эта свобода и вызывает у людей огромный интерес, ведь тут у тебя белый холст, а ты сам себе художник.

Сергей Гресь

Какая вещь из коллекции вам понравилась больше всего? Почему?

Сергей Гресь: Больше всего мне понравилась футболка. Она сделана из очень приятной ткани, и носить ее одно удовольствие. Еще мне понравился минималистичный дизайн: очень приятно и ненавязчиво выглядит.

О коллаборации

Коллекция Катерины Квит в рамках коллаборации LEO и Mastercard учитывает быстро меняющуюся жизнь и привносит комфорт, функциональность и стиль в образы геймеров. В линейку вошли минималистичные и функциональные вещи из мягких, не сковывающих движения материалов: оверсайз худи, футболки, игровые рукава, носки белого и чёрного цвета, спортивные брюки свободного кроя для парней, лосины для девушек, а также вместительная сумка, продолжающая общий стиль капсулы.

Коллекция LEO x Mastercard

Главной идеей, на которой строится коллаборация, является поддержка тех людей, кто потребляет игровой контент: по приблизительным оценкам, всего их в Украине уже около 10 млн человек. Создатели осознают, что геймерство дарит позитивные эмоции, помогает справляться со стрессом, а также, согласно ряду исследований, может улучшать эффективность когнитивных способностей и развивать многозадачность. Всё это также послужило идейным вдохновением для одежды капсулы и того смысла, который в неё заложил дизайнер.

Коллекция LEO x Mastercard

Фото: Sergey Vasiliev