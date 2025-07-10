Украина получит дополнительные 25 млн. евро в поддержку малого бизнеса и интеграцию в рынок ЕС

10 июля во время конференции URC-2025 в Риме Украина подписала пятистороннее заявление о намерениях нового этапа Программы поддержки экономического развития STEP IN 2 EU, согласно которой дополнительное финансирование Украины составит 25 млн евро, а общий объем программы возрастет до 41,5 млн евро.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Министерство экономики.

Соглашение заключили Министерство экономики Украины, Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), Министерство иностранных дел Норвегии, Европейская Комиссия и GIZ.

Документ от Украины подписала министерша экономики Юлия Свириденко. Она поблагодарила международных партнеров за неизменную поддержку, отметив, что новый этап программы позволит не только поддержать малые и средние предприятия, но и продолжить цифровую трансформацию бизнес-услуг и расширить учебные программы для регионального развития.

Программа STEP IN 2 EU является продолжением инициатив EU4Business и ReACT4UA, уже охвативших 30 тысяч МСП, более 60 бизнес-организаций и десятки кластеров по всей стране. По словам Свириденко, более 2000 предприятий уже получили 16 млн евро в форме грантов и кредитов.

Основные задачи обновленной программы:

поддержка экономических реформ на национальном уровне;

повышение конкурентоспособности украинского бизнеса;

развитие региональной экономики;

цифровизация с помощью таких инструментов как e-Permit и PULSE.

Программа реализуется правительствами Германии и Норвегии, Европейской Комиссией и GIZ по сотрудничеству с Министерством экономики Украины и Национальным банком. Ее стратегическая цель – создать условия для полноценного вхождения Украины в единый рынок Европейского Союза.

Сегодня Европейский Союз перечислил Украине очередной транш в 1 миллиард евро, сформированный из доходов, полученных от замороженных российских активов.