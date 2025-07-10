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Україна отримає додаткові 25 млн євро на підтримку малого бізнесу та інтеграцію до ринку ЄС

фінансування, Юлія Свириденко
Україна отримає додаткові 25 млн євро / Мінекономіки

10 липня під час конференції URC-2025 у Римі Україна підписала п’ятисторонню заяву про наміри щодо нового етапу Програми підтримки економічного розвитку STEP IN 2 EU, згідно з якою додаткове фінансування України становитиме 25 млн євро, а загальний обсяг програми зросте до 41,5 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство економіки.

Угоду уклали Міністерство економіки України, Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), Міністерство закордонних справ Норвегії, Європейська Комісія та GIZ..

Документ від України підписала міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона подякувала міжнародним партнерам за незмінну підтримку, наголосивши, що новий етап програми дозволить не лише підтримати малі та середні підприємства, а й продовжити цифрову трансформацію бізнес-послуг і розширити навчальні програми для регіонального розвитку.

Програма STEP IN 2 EU є продовженням ініціатив EU4Business і ReACT4UA, які вже охопили 30 тисяч МСП, понад 60 бізнес-організацій і десятки кластерів по всій країні. За словами Свириденко, понад 2 000 підприємств уже отримали 16 млн євро у формі грантів і кредитів.

Основні завдання оновленої програми:

  • підтримка економічних реформ на національному рівні;
  • підвищення конкурентоспроможності українського бізнесу;
  • розвиток регіональної економіки;
  • цифровізація за допомогою таких інструментів, як e-Permit та PULSE.

Програма реалізується урядами Німеччини та Норвегії, Європейською Комісією і GIZ у співпраці з Міністерством економіки України та Національним банком. Її стратегічна мета — створити умови для повноцінного входження України в єдиний ринок Європейського Союзу.

Додамо, сьогодні Європейський Союз перерахував Україні черговий транш в 1 мільярд євро, сформований із прибутків, отриманих від заморожених російських активів. 

Автор:
Тетяна Гойденко