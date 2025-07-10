Украина и Бельгия объединяют усилия по укреплению системы занятости

Минэкономики Украины и бельгийское агентство по международному сотрудничеству Enabel подписали меморандум о взаимопонимании для совместной работы по модернизации и укреплению устойчивости рынка труда и системы занятости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Сотрудничество Украины с Бельгией

Меморандум подписан в рамках реализации Программы "BE-Relieve Ukraine", направленной на поддержку послевоенного восстановления Украины и содействие ее европейской интеграции.

Соглашение подписали министер Юлия Свириденко, СЕО Enabel Жан Ван Веттер и директор программы в Украине Дирк Депре.

В рамках договоренностей агентство Enabel будет оказывать поддержку Министерству экономики Украины по следующим ключевым направлениям:

усиление аналитического потенциала Министерства;

внедрение активной политики на рынке труда и поддержка работы Государственной службы занятости;

содействие трудоустройству молодежи и адаптация европейского опыта в сфере занятости;

обмен информацией, экспертная поддержка и консультации.

Справка:

Бельгийское агентство по международному сотрудничеству Enabel координирует более 200 проектов в более чем 20 странах мира. В Украине Enabel по поручению правительства Бельгии реализует инициативу BE-Relieve Ukraine. Программа, бюджет которой составляет 150 млн евро, сосредоточена на сферах энергетики и строительства, здравоохранения, а также образования и развития навыков.

Напомним, уже сегодня 77% компаний планируют переквалифицировать сотрудников под работу с искусственным интеллектом, а 70% активно ищут специалистов с навыками работы с ИИ.