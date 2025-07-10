Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,07

EUR

48,84

--0,21

Наличный курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,30

49,15

Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина и Бельгия объединяют усилия по укреплению системы занятости

"Собственно Дело"
Минэкономики и Enabel начинают партнерство

Минэкономики Украины и бельгийское агентство по международному сотрудничеству Enabel подписали меморандум о взаимопонимании для совместной работы по модернизации и укреплению устойчивости рынка труда и системы занятости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Сотрудничество Украины с Бельгией

Меморандум подписан в рамках реализации Программы "BE-Relieve Ukraine", направленной на поддержку послевоенного восстановления Украины и содействие ее европейской интеграции.

Соглашение подписали министер Юлия Свириденко, СЕО Enabel Жан Ван Веттер и директор программы в Украине Дирк Депре.

В рамках договоренностей агентство Enabel будет оказывать поддержку Министерству экономики Украины по следующим ключевым направлениям:

  • усиление аналитического потенциала Министерства;
  • внедрение активной политики на рынке труда и поддержка работы Государственной службы занятости;
  • содействие трудоустройству молодежи и адаптация европейского опыта в сфере занятости;
  • обмен информацией, экспертная поддержка и консультации.

Справка:

Бельгийское агентство по международному сотрудничеству Enabel координирует более 200 проектов в более чем 20 странах мира. В Украине Enabel по поручению правительства Бельгии реализует инициативу BE-Relieve Ukraine. Программа, бюджет которой составляет 150 млн евро, сосредоточена на сферах энергетики и строительства, здравоохранения, а также образования и развития навыков.

Напомним, уже сегодня 77% компаний планируют переквалифицировать сотрудников под работу с искусственным интеллектом, а 70% активно ищут специалистов с навыками работы с ИИ.

Автор:
Ольга Опенько