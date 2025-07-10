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Україна та Бельгія об’єднують зусилля для зміцнення системи зайнятості
Мінекономіки України та бельгійське агентство з міжнародного співробітництва Enabel підписали меморандум про взаєморозуміння для спільної роботи над модернізацією та зміцненням стійкості ринку праці й системи зайнятості.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Співпраця України з Бельгією
Меморандум підписано в межах реалізації Програми "BE-Relieve Ukraine", яка спрямована на підтримку післявоєнного відновлення України та сприяння її європейській інтеграції.
Угоду підписали міністерка Юлія Свириденко, СЕО Enabel Жан Ван Веттер і директор програми в Україні Дірк Депре.
У межах домовленостей агентство Enabel надаватиме підтримку Міністерству економіки України за такими ключовими напрямками:
- посилення аналітичного потенціалу Міністерства;
- впровадження активної політики на ринку праці та підтримка роботи Державної служби зайнятості;
- сприяння працевлаштуванню молоді та адаптація європейського досвіду у сфері зайнятості;
- обмін інформацією, експертна підтримка та консультації.
Довідково:
Бельгійське агентство з міжнародного співробітництва Enabel координує понад 200 проєктів у більш ніж 20 країнах світу. В Україні Enabel на доручення уряду Бельгії реалізує ініціативу BE-Relieve Ukraine. Програма, бюджет якої становить €150 млн, зосереджена на сферах енергетики та будівництва, охорони здоров’я, а також освіти й розвитку навичок.
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