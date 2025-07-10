Україна та Бельгія об’єднують зусилля для зміцнення системи зайнятості

Мінекономіки України та бельгійське агентство з міжнародного співробітництва Enabel підписали меморандум про взаєморозуміння для спільної роботи над модернізацією та зміцненням стійкості ринку праці й системи зайнятості.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Співпраця України з Бельгією

Меморандум підписано в межах реалізації Програми "BE-Relieve Ukraine", яка спрямована на підтримку післявоєнного відновлення України та сприяння її європейській інтеграції.

Угоду підписали міністерка Юлія Свириденко, СЕО Enabel Жан Ван Веттер і директор програми в Україні Дірк Депре.

У межах домовленостей агентство Enabel надаватиме підтримку Міністерству економіки України за такими ключовими напрямками:

посилення аналітичного потенціалу Міністерства;

впровадження активної політики на ринку праці та підтримка роботи Державної служби зайнятості;

сприяння працевлаштуванню молоді та адаптація європейського досвіду у сфері зайнятості;

обмін інформацією, експертна підтримка та консультації.

Довідково:

Бельгійське агентство з міжнародного співробітництва Enabel координує понад 200 проєктів у більш ніж 20 країнах світу. В Україні Enabel на доручення уряду Бельгії реалізує ініціативу BE-Relieve Ukraine. Програма, бюджет якої становить €150 млн, зосереджена на сферах енергетики та будівництва, охорони здоров’я, а також освіти й розвитку навичок.

Нагадаємо, вже сьогодні 77% компаній планують перекваліфікувати співробітників під роботу зі штучним інтелектом, а 70% — активно шукають фахівців із навичками роботи з ШІ.