Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,07

EUR

48,84

--0,21

Готівковий курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,30

49,13

Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна та Бельгія об’єднують зусилля для зміцнення системи зайнятості

"Власна Справа"
Мінекономіки та Enabel розпочинають партнерство

Мінекономіки України та бельгійське агентство з міжнародного співробітництва Enabel підписали меморандум про взаєморозуміння для спільної роботи над модернізацією та зміцненням стійкості ринку праці й системи зайнятості.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Співпраця України з Бельгією

Меморандум підписано в межах реалізації Програми "BE-Relieve Ukraine", яка спрямована на підтримку післявоєнного відновлення України та сприяння її європейській інтеграції.

Угоду підписали міністерка Юлія Свириденко, СЕО Enabel Жан Ван Веттер і директор програми в Україні Дірк Депре.

У межах домовленостей агентство Enabel надаватиме підтримку Міністерству економіки України за такими ключовими напрямками:

  • посилення аналітичного потенціалу Міністерства;
  • впровадження активної політики на ринку праці та підтримка роботи Державної служби зайнятості;
  • сприяння працевлаштуванню молоді та адаптація європейського досвіду у сфері зайнятості;
  • обмін інформацією, експертна підтримка та консультації.

Довідково: 

Бельгійське агентство з міжнародного співробітництва Enabel координує понад 200 проєктів у більш ніж 20 країнах світу. В Україні Enabel на доручення уряду Бельгії реалізує ініціативу BE-Relieve Ukraine. Програма, бюджет якої становить €150 млн, зосереджена на сферах енергетики та будівництва, охорони здоров’я, а також освіти й розвитку навичок.

Нагадаємо, вже сьогодні 77% компаній планують перекваліфікувати співробітників під роботу зі штучним інтелектом, а 70% — активно шукають фахівців із навичками роботи з ШІ. 

Автор:
Ольга Опенько