Либерия разрешила ввоз мяса птицы из Украины

Украинские производители мяса птицы и продуктов из него получили возможность экспортировать свою продукцию в Либерию. Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, соответствующий сертификат согласовали компетентные органы двух стран.

"Долгое время страны Африки оставались вне фокуса внешней политики Украины, и совершенно зря. Это большие новые возможности, в том числе для украинских экспортеров. Мы уже открываем эти возможности реальными действиями", — прокомментировал министр Дмитрий Кулеба.

Форма сертификата для ввоза мяса птицы в Либерию доступна на сайте Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В свою очередь, как отметила глава ведомства Владислава Магалецкая, что Либерия, как и другие страны Африки, очень интересна для украинского бизнеса, поскольку каждый новый рынок открывает новые возможности и перспективы для украинских производителей.

Напомним, что в конце июня отменила ограничения на ввоз из Украины продуктов птицеводства Иордания.

Отметим также, что в марте Европейский союз признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы, что позволило безопаснопоставлять в ЕС продукцию птицеводства из неинфицированных зон.