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АПК 9 минут назад

Либерия разрешила ввоз мяса птицы из Украины

По словам главы Госпродпотребслужбы, эта африканская страна очень интересна для украинского бизнеса

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Украинские производители мяса птицы и продуктов из него получили возможность экспортировать свою продукцию в Либерию. Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, соответствующий сертификат согласовали компетентные органы двух стран.

"Долгое время страны Африки оставались вне фокуса внешней политики Украины, и совершенно зря. Это большие новые возможности, в том числе для украинских экспортеров. Мы уже открываем эти возможности реальными действиями", — прокомментировал министр Дмитрий Кулеба.

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Форма сертификата для ввоза мяса птицы в Либерию доступна на сайте Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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В свою очередь, как отметила глава ведомства Владислава Магалецкая, что Либерия, как и другие страны Африки, очень интересна для украинского бизнеса, поскольку каждый новый рынок открывает новые возможности и перспективы для украинских производителей.

Напомним, что в конце июня отменила ограничения на ввоз из Украины продуктов птицеводства Иордания.

Отметим также, что в марте Европейский союз признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы, что позволило безопаснопоставлять в ЕС продукцию птицеводства из неинфицированных зон.

Источник фото: Depositphotos

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