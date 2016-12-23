Литва оштрафовала "Газпром" на 35,6 млн евро

"Газпром" обязан выплатить штраф в 35,6 миллионов евро. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на BNS.

Главный административной суд Литвы оставил в силе решение Совета по конкуренции, принятое в октябре 2014 года. Это обязывает "Газпром" выплатить штраф 35,651 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что региональный административный суд Вильнюса подтвердил решение нижестоящей инстанции о том, что "Газпром" должен выплатить штраф в размере €35,7 млн за ограничение конкуренции на рынке Литвы. Штраф на компанию был наложен в июне 2014 года за отказ обсудить с литовской компанией Lietuvos Energija виртуальный обмен газом.