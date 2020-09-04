Бизнес 1 час назад

Вместо роллов — шаурма: у Борисова рассказали о первых результатах продажи еды в пробках

После месяца работы, ресторатор принял решение тестировать блюда из других ресторанов Семьи

Фото: страница Facebook ресторана Philadelphia roll&bowl Фото: страница Facebook ресторана Philadelphia roll&bowl
Фото: страница Facebook ресторана Philadelphia roll&bowl

В середине августа ресторатор Дмитрий Борисов запустил новый формат продажи блюд из своего ресторана Philadelphia — PhilaDrive. Водителям, застрявшим в пробке на улице Шота Руставели, предлагали купить роллы в упаковке, нори напитки. Оплатить заказ можно было картой или смартфоном. 

Напомним, в узкую улицу Шота Руставели с односторонним движением упирается улица Жилянская с напряженным трафиком. На выезде Руставели упирается в один из самых загруженных перекрестков в Киеве — улиц Бассейной, Шелковичной, Эспланадной, бульвара Леси Украинки, и Кловского спуска. В результате на улице Руставели пробки и тянучки не прекращаются с раннего утра до позднего вечера — в этом и заключался смысл нового формата продажи еды. 

Кратко и по делу в Telegram

Delo.ua решили узнать о первых результатах пилота и поговорили с директором по маркетингу Семьи ресторанов Димы Борисова Марией Банько

Читайте также:
Под Кабмином устроили рейв против запрета на ночную жизнь из-за карантина (ВИДЕО)

Она рассказала, что как и другие проекты, этот был запущен при минимальных затратах, но уже сейчас в компании обнаружили недочеты и корректируют процесс работы. 

"Мы стараемся при минимальных вложениях сразу же тестировать гипотезы на рынке, только так можно оценить их жизнеспособность и соответствие реальным потребностям рынка. Продажа еды и напитков в пробках казалась удачной идеей, тем более, что мы выбрали шаурма-роллы, которые удобно есть одной рукой, и другие продукты в максимально эргономичных упаковках, — комментирует директор по маркетингу. 

Однако, в компании добавили, что изначально люди боялись покупать рыбу и морепродукты "с рук", поэтому было принято решение тестировать блюда из других ресторанов Семьи.

"В интернете наши гости идею восприняли очень хорошо, но реальные продажи оказались в разы меньше, чем мы ожидали. Люди боялись брать рыбу и морепродукты "с рук" (мол, это же центр Киева, а не пляж). Но в любом случае, мы еще попробуем с горячими блюдами на Бессарабской площади — например, с шаурмой от БПШ рассказала Мария. 

Напомним, что Delo.ua выясняло, как ресторанный бизнес пережил первую волну карантина, кто смог запустить работу ресторана, а кому пришлось навсегда закрыть двери заведения. 

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве вспыхнул пожар в высотке ЖК "Зеленый остров 2" (ФОТО, ВИДЕО)
В Киеве вспыхнул пожар в высотке ЖК "Зеленый остров 2" (ФОТО, ВИДЕО)
Украинский бизнес жалуется на частые задержки с таможенным оформлением грузов
Украинский бизнес жалуется на частые задержки с таможенным оформлением грузов
"Мелочь" теснит гигантов: за первые полгода FMCG-операторы Украины открыли 340 магазинов
"Мелочь" теснит гигантов: за первые полгода FMCG-операторы Украины открыли 340 магазинов
Загрузка...
Новое видео
"Знизу постукали": як кияни оцінили музичне шоу Зеленського на День Незалежності

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Газовая дыра: откуда на газовом рынке Украины взялись долги в 100 млрд и что с ними делать

  3. Нардеп показал доказательства, что история с "вагнеровцами" в Беларуси была операцией СБУ

  4. В Украине новый рекорд заболеваемости коронавирусом: более 2700 случаев в сутки

  5. В НБУ хотят предоставить налоговикам доступ к банковской тайне

Загрузка...