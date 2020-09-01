Людмила Севрюк, директор "Брокард-Украина": о красоте, спасающей мир даже во время кризиса

В чем миссия вашей компании?

"Брокард-Украина" — крупнейший ритейлер страны в сегменте премиальной косметики и парфюмерии с 97 офлайн-магазинами и двумя интернет-площадками. Мы дарим эмоции: радость, счастье, удовольствие. Наша миссия — нести красоту, ведь она делает мир лучше, и мы ей в этом помогаем. Это не просто слова. Мы ответственно ведем бизнес, работая исключительно в правовом поле с "белыми" зарплатами и уплатой всех налогов, что способствует укреплению экономики Украины. В основе всех стратегических решений компании лежит прозрачность бизнеса, мы продвигаем эту идею в информационном поле, в различных ассоциациях и комитетах.

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Компания стояла у истоков отрасли. Как вы оцениваете свою роль в становлении целого рынка?

Мы являемся одним из первых игроков на украинском рынке премиальной косметики и парфюмерии. Более чем за 20 лет истории компании мы прошли все кризисы, выстроили крупную сеть магазинов, развиваем три бренда (BROCARD, M.A.C. и Kiehl's). В большинстве направлений этого рынка мы были пионерами: первыми внедрили магазины без прилавков, открыли косметические магазины большой площади и сделали входные группы без дверей во всю ширину магазинов. Мы научили сотрудников быть не просто продавцами, а консультантами и друзьями наших клиентов, выстроили систему мотивации. У нас единственный в стране собственный тренинг-центр, который проводит обучающие мероприятия практически ежедневно. Иными словами, "Брокард-Украина" является трендсеттером, и это тоже часть миссии компании.

Какую роль в становлении компании играет работа с персоналом?

Сотрудники — наша главная ценность, поэтому мы вкладываем серьезные ресурсы в их развитие. Продавцы-консультанты в первую очередь ответственны за прибыльность нашего бизнеса, поэтому развитие "фронта" — приоритет для компании. Это и мотивационные программы с различными поощрениями, и постоянное обучение с ежегодными поездками на тренинги в Париж. В комплексе это дает результат: зачастую наши постоянные клиенты обращаются именно к "своему" консультанту. Для сотрудников офиса у нас также предусмотрены учебные программы, тренинги и семинары.

При закрытии вакансий уделяем внимание не только профессиональным качествам, но и soft skills соискателей. Сотрудник должен не только обладать высокими профессиональными компетенциями, а и разделять ценности компании, иначе сотрудничество не сложится. Ключевые качества сотрудника — честность, уважение, открытость, человеколюбие и доброта. В компании демократичная атмосфера и доверительные отношения на всех уровнях — как на линейном, так и между руководителями и подчиненными.

Как удалось сохранить эффективность работы компании в условиях карантина?

В первые дни карантина мы закрыли все магазины нашей сети. Для классического ритейлера это серьезный удар. К этому времени у нас уже было два интернет-магазина brocard.ua и letu.ua, которые работают с 2020 и 2013 года соответственно. Бросив все силы на усиление e-commerce, мы добились прекрасного результата: на brocard.ua трафик вырос в 4,5 раза. Карантин стал ускорителем многих процессов: то, на что в обычных условиях потребовались бы месяцы, мы сделали за несколько недель. Это тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Фактически мы превратили онлайн-площадки в аналог физических магазинов по уровню сервиса, для чего перебросили на это направление наших продавцов и увеличили штат консультантов на горячей линии. В онлайн пришли и наши клиенты из офлайн, и новые покупатели, что помогло компании выстоять при закрытых магазинах.

Еще одно изменение — переход на удаленную работу. Данный формат доказал свою эффективность, поэтому мы не отменили его даже после ослабления карантина. К тому же это позволяет обезопасить сотрудников, ведь эпидемия коронавируса еще не закончилась.

Как коронакризис повлияет на дальнейшее развитие компании?

Глобальных изменений бизнес-модели не предвидится, будем идти проложенным курсом: усиление онлайн-продаж, упор на омниканальность, открытие новых магазинов, развитие направления нишевой парфюмерии. Глубину кризиса пока невозможно спрогнозировать, поэтому до конца года бюджеты по ряду направлений деятельности компании сокращены. Но основные наши ценности — оригинальная качественная косметика и парфюмерия, первоклассный сервис, фокус на сотрудниках — остаются неизменными.