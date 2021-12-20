Louis Vuitton выплатит 10 млн евро, чтобы избежать судебного преследования

Французская компания Louis Vuitton выплатит 10 миллионов евро для урегулирования исков. Они связаны с бывшим главой французской разведки Бернаром Скварчини, который занимался шпионажем для компании. Об этом сообщает издание Financial Times.

Экс-глава французской разведки шпионил в пользу компании, в том числе за активистом, снимавшим фильм о ее владельце-миллиардере Бернаре Арно.

В Париже суд одобрил мировое соглашение, что положило конец многочисленным уголовным расследованиям, связанным с наймом в компанию Скварчини, который возглавлял внутреннюю разведку Франции с 2008 по 2012 год.

В компании Louis Vuitton так не признали правонарушений, но скандал нанес удар по репутации Арно.

Расследование было сосредоточено на утверждениях о том, что Скварчини совершил коррупционные действия во время работы в Louis Vuitton. Согласно судебным документам, в 2013 году он был нанят вторым руководителем компании для консультирования по вопросам борьбы с контрафактными товарами, для предотвращения корпоративного шпионажа и взлома, а также кризисного управления и предотвращения.

В свою очередь прокуратура утверждала, что Скварчини поставил свою сеть полицейских, юридических и разведывательных контактов на службу в Louis Vuitton и семье Арно.

В 2013 году Скварчини, как утверждала прокуратура, запросил конфиденциальную информацию о судебном расследовании рейда LVMH на менее крупного конкурента Hermès.

В свою очередь компания Hermès подала в финансовую прокуратуру жалобу LVMH. Позже Louis Vuitton выплатила штраф в размере 8 миллионов евро.

Скварчини и другие причастные к этому делу все еще являются подозреваемыми отдельно по различным преступлениям, и их еще могут судить, если будут предъявлены обвинения.

Напоминаем, в январе 2021 года концерн Louis Vuitton Moet Hennessy завершил процесс поглощения ювелирной компании Tiffany & Co.

Позже, в мае этого года, французский миллиардер Арно стал самым богатым человеком в мире. Но уже через несколько месяцев это место занял основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.