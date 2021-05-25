Богатейшим человеком в мире стал владелец Louis Vuitton Бернар Арно — Forbes

Французский миллиардер и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире.

Об этом сообщает журнал Forbes.

В частности, состояние бизнесмена оценивается в $186,3 млрд, что на $300 млн больше, чем у основателя Amazon Джеффа Безоса, который ранее занимал первое место, а теперь оказался на втором.

В свою очередь на третьем месте находится гендиректор компании Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием в $147,3 млрд.

По данным Forbes, в марте 2020 года состояние Арно составляло $76 млрд. За последние 14 месяцев его состояние выросло более чем на $110 млрд.

Как отмечается, 24 мая 2021 года акции группы Louis Vuitton Moet Hennessy выросли еще на 0,4% после начала торгов.

Известно, что холдинг Бернара Арно владеет различными люкс-брендами как одежды, так и аксессуаров, парфюмерии и алкогольных напитков. Среди них Christian Dior, Louis Vuitton, Hennessy, Givenchy, Kenzo, Bulgari.

Весной 2020 года миллиардер впервые вошел в первую тройку ежегодного списка богатейших людей мира по версии Forbes. Тогда совокупное состояние Арно и его семьи эксперты издания оценили в $76 млрд.

Ранее сообщалось, что миллиардер Бернар Арно, который является президентом и CEO группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy, из-за пандемии коронавируса потерял больше денег, чем кто-либо на планете.

Отмечалось, что Арно за свой 71 год пережил несколько кризисов, но ни один не был похож на нынешний, который ударил по всей его армаде более чем из 70 брендов от Dior до Fendi.

Напомним, открытие и распространение вакцин против COVID-19 породило девять новых миллиардеров в мире. Они имеют совокупный доход $19,3 млрд.