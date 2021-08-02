Джефф Безос потерял статус самого богатого человека мира по версии Forbes

Основатель Amazon и глава Blue Origin Джефф Безос потерял статус самого богатого человека мира по версии издания Forbes.

Новый рейтинг возглавил владелец Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно, сообщается на сайте Forbes Real-Time.

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Указано, что состояние Безоса по итогам торгов 30 июля 2021 года снизилось на $13,9 млрд — до $192,4 млрд.

При этом состояние Арно за тот день также сократилjсь — на $2,9 млрд. Однако Арно все равно на $0,5 млрд опередил Безоса: по итогам торгов его состояние оценивали в $192,9 млрд.

Как объясняет издание, состояние Безоса сократилось в связи с обвалом акций Amazon — 30 июля они потеряли 7,5% на фоне публикации отчетности ритейлера: темпы роста выручки замедлились по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

Как свидетельствуют данные Forbes Real-Time по состоянию на 2 августа 2021 года, состояние Арно оценивают в $194,7 млрд, Безоса — в $192,4 млрд.

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Замыкает ТОП-3 основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — $179,4 млрд.

Также в ТОП-5 остаются сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($131,6 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($128,2 млрд).

Ранее крупнейший мировой производитель товаров класса люкс Moet Hennessy Louis Vuitton отчитался о финансовых результатах во втором квартале 2021 года — доход LVMH составил 14,7 млрд евро.

Напомним, по итогам финансовых торгов состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось на $8,44 млрд и достигло $211 млрд — это самая большая сумма для бизнесменов этого рейтинга.

Также сообщалось, что украинский IT-предприниматель Влад Яценко, который является соучредителем финтех-стартапа Revolut, впервые стал долларовым миллиардером.

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