Китайского миллиардера Сунь Даву на 18 лет отправили в тюрьму

Китайский миллиардер Сунь Даву приговорен к 18 годам тюремного заключения — его признали виновным в разжигании конфликтов и провоцировании беспорядков, сообщает Delfi.

Как отмечает издание, разжигание конфликтов и провоцирование беспорядков — обвинение, которое часто используется против политических активистов в Китае.

67-летний Сунь Даву, управляющий одним из крупнейших частных сельскохозяйственных предприятий страны в северной провинции Хэбэй, активно высказывался о правах человека и на чувствительные политические темы.

По данным Delfi, бизнесмена также признали виновным в незаконном захвате сельскохозяйственных угодий, сборе людей для нападения на государственные учреждения и препятствовании государственным служащим в выполнении их обязанностей.

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Кроме этого, он был оштрафован на 3,11 млн юаней, что эквивалентно около 480 тысячам долларов США.

Компания Суня является одной из крупнейших в Китае и работает во множестве отраслей — от переработки мяса и изготовления кормов для домашних животных до строительства школ и больниц.

Миллиардер был задержан в прошлом году из-за спора с государственной фермой. Вместе с ним задержали еще 20 человек — его родственников и бизнес-партнеров.

Сунь регулярно выступал против коррумпированных чиновников, за принцип верховенства права и в поддержку адвокатов-правозащитников.

Как передает американская радиостанция NPR, Сунь часто принимал известных адвокатов-правозащитников и финансово их поддерживал, когда они становились объектами политических преследований.

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В числе этих адвокатов — Сю Чжиён, который выступал за конституционные реформы и был арестован в феврале прошлого года.

Сунь уже был осужден в 2003 году по обвинению в незаконном сборе денег, но тогда дело было прекращено благодаря поддержке со стороны активистов и общественности.

Напомним, в начале июля 2018 года бразильский суд вынес приговор по делу 61-летнего бизнесмена Эйке Батисты, когда-то бывшего миллиардером и самым богатым человеком страны.

Он признан виновным в коррупционных нарушениях и был приговорен к 30 годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в США финансиста и миллиардера Джеффри Эпштейна нашли мертвым в камере, где он ожидал судебного разбирательства по обвинению в торговле людьми и педофилии.