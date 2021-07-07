Джефф Безос стал обладателем рекордного состояния в $211 млрд

По итогам финансовых торгов, состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось на $8,44 млрд и достигло $211 млрд, передает Bloomberg.

Как отмечает агентство, это самая большая сумма для бизнесменов этого рейтинга.

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Резкий рост состояния Безоса связывают с подорожанием акций Amazon на 4,7%. По информации Bloomberg, прошлый рекорд в январе этого года установил Илон Маск, состояние которого на тот момент достигало $210 млрд.

На сегодняшний день основатель Tesla и SpaceX находится на второй строчке со $181 млрд (-$4,7 млрд).

Третье место занимает президент группы компаний LVMH Бернар Арно со $169 млрд (-$3,5 млрд).

На четвертой и пятой строчках — основатели Microsoft и Facebook Билл Гейтс ($147 млрд, -$424 млн) и Марк Цукерберг ($131 млрд, -$696 млн).

В то же время в рейтинге Forbes Безос также занимает первое место, но его состояние оценивается в $210 млрд.

Второе место Forbes отдал Бернару Арно, а третье — Илону Маску.

Напомним, в начале июля Джефф Безос покинул пост генерального директора корпорации Amazon. Ранее сообщалось, что он станет одним из первых космических миллиардеров, кто совершит космический полет на своем корабле.

Согласно анонсу, 20 июля вместе с Безосом на борту корабля New Shepard полетят еще трое пассажиров, в частности его брат и 82-летняя Уолли Фанк, которая должна была улететь в космос еще в 1960-х годах.

Однако 4 июля стало известно, что другой миллиардер, основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон, может опередить своего конкурента, заявив о намерении отправиться в космос уже 11 июля.