Людський ресурс — це головний капітал 2023 року

Протягом 2023 року український бізнес, який витримав складний попередній рік, встиг адаптуватися до змін. Він продовжує демонструвати високий рівень адаптивності та ефективність управління. Українська компанія COSMOLOT головним у всіх процесах вважає людський ресурс.

2023 рік — про людей

Рік, що минає, для COSMOLOT був складним, але надихаючим та результативним. Адаптивність, гнучкість та готовність до змін для компанії стали основними принципами в роботі. Вкотре ми впевнились, що людський капітал — це найвища цінність та пріоритет. Кожен співробітник компанії COSMOLOT — не просто частина команди, а співавтор її масштабної діяльності. Виходячи з цього, ми посилили процеси, які відповідають за безпеку та комфорт команди. Насамперед розширили бенефіти, продовжуємо програму підтримки ментального здоров’я та залучаємо команду до благодійних заходів. Також допомагаємо з індивідуальними запитами та надаємо гнучкі умови роботи.

COSMOLOT пишається тим, що навіть у надскладні часи, компанія не скорочувала команду, утримала людей та залучає нові таланти.

Єдність команди як двигун компанії

Ще з часів ковіду технологічний бізнес майже повністю перейшов в онлайн. Під час війни ризики зустрічей наживо вищі. Однак потреба у живому спілкуванні нагальна, тому COSMOLOT адаптував цю активність. Корпоративні зустрічі команди нечасті, проте особливі. Кожен захід відбувається з благодійними активностями, до яких радо долучаються співробітники.

Кошти спрямовуються на потреби ЗСУ, а команда проводить час у дружній атмосфері та безпечному місці.

Донатів недостатньо. Сміливі створюють майбутнє

У 2022 році в компанії COSMOLOT зрозуміли, що донати з власного прибутку на підтримку захисників необхідні на постійній основі. Проте одних лише донатів замало для дієвої підтримки фронту. COSMOLOT шукав шлях ефективного посилення ЗСУ. І віднайшов його у власних благодійних проєктах.

COSMOLOT ініціював проєкт Cosmolot Airlines. Це — перший приватний авіаційний флот з 50 інноваційних РЕБостійких БпЛА Punisher. На виробництво та подальшу передачу підрозділам COSMOLOT з власного прибутку спрямував 100 млн грн. Станом на грудень 2023 року всі 50 дронів вже передані екіпажам та підрозділам ЗСУ. Вони демонструють потужний результат — знищують ворожу техніку та позиції окупантів. Цей проєкт вдалий приклад того, як бізнес може ефективно допомогти захисникам, підтримуючи українського виробника зброї.

COSMOLOT ініціював проєкт Cosmolot Airlines

Сміливість та талант українських винахідників надихнули COSMOLOT на ініціювання унікального проєкту — першої в Україні платформи винахідників військової техніки Brave Inventors. Лише за рік на платформі з’явилося понад 150 винаходів, а наша компанія допомогла залучити 1,5 млн грн інвестицій для команд-винахідників. Це все разом дало потужний поштовх розвитку militarytech-галузі в Україні.

Комунікація, як основа розвитку

Соціальна відповідальність українського бізнесу не обмежується лише КСВ-проєктами. Вона також розповсюджується на комунікацію бренду із суспільством. З початком повномасштабної війни COSMOLOT переосмислив комунікаційні стратегії бренду та закріпив результати у 2023 році. Комунікаційні кампанії бренду не рекламують продукт, а транслюють українцям меседжі на важливі теми. Серед них — підтримка ЗСУ, увага до власного емоційного та фізичного стану, контроль за впливом ворожого ІПСО, відмова від російського контенту, вивчення власної історії, культури та плекання рідної мови.

Зовнішня комунікація COSMOLOT транслює важливі у суспільстві теми з метою підтримки українців. Ми нагадуємо, що єдність та взаємопідтримка надважливі для країни. Адже суспільство має бути надійним тилом для українських військових. Таку позицію займає COSMOLOT на інформаційному фронті.

У 2023 році COSMOLOT також посилив напрямки комунікаційної стратегії з освітньою функцією. Яскравим та улюбленим персонажем українців став Соловеймен. Це сувора людина-птах, яка "топить" за все українське: культуру, ютуб, музику, літературу. І тільки-но наш герой десь чує щось «руське», матеріалізується на місці, й «топить» за солов’їне. Соловеймен уособлює патріотичну цінність компанії.

Лагідна українізація

Негативна позиція COSMOLOT до ворогів України охоплює не лише зовнішні, а й внутрішні комунікації компанії. Майже всі співробітники, які раніше вживали російську мову, у 2022 році з власної ініціативи почали переходити на рідну. COSMOLOT підтримав ініціативу практично: запустили безплатні курси української мови для кожного співробітника. У цьому році в компанії стало ще більше охочих вивчати мову.

Крім того, в COSMOLOT відбуваються освітні лекції для команди. Протягом року ми запрошували військового психолога, який розповідав про тонкощі спілкування з ветеранами та військовими; освітянина, який розказав про історію української лайки; менторку з фінансів з лекцією про фінансову грамотність під час війни. Ці та інші важливі заходи ми продовжимо і наступного року.

Замість підсумків

2023 рік подарував COSMOLOT усвідомлення того, що компанія обрала вірний шлях. Цей шлях ґрунтується на найважливішій цінності. Це — люди. Люди, які працюють в команді COSMOLOT та щодня надихають на нові досягнення. Люди, які довіряють бренду COSMOLOT та чують наші меседжі. І найголовніші — люди, які на фронті боронять наші життя. Заради них ми хочемо і можемо працювати більше, допомагати воїнам та разом йти до Перемоги.