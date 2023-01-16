Маст-хев взуття від бренду із всесвітньо відомим логотипом

Якщо вас запитуватимуть про популярні фешн-бренди, чий логотип ви стовідсотково зможете впізнати? PUMA, Calvin Klein, Guess? Та є ще один, який безсумнівно знають дорослі та діти, модні експерти та любителі, — це славнозвісний крокодил Lacoste. Згадали ж, чи не так? У цій статті ми розкажемо, чому французький бренд вартий не лише вашої уваги, а й окремої полички у вашому гардеробі.

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Заснований легендою французького тенісу Рене Лакостом, чотириразовим міжнародним чемпіоном і найкращим тенісистом світу в 1926-1927 роках, бренд Lacoste черпає натхнення у спортивних цінностях високих стандартів, чесної гри та сміливості. Ці цінності передаються з покоління в покоління. Командна робота, сміливість і винахідливість, елегантність і наполегливість — це саме те, що допомагає розвивати та продовжувати разом писати історію легендарного бренду. І сьогодні над сталим розвитком активно працюють понад 10 тисяч людей з різних куточків світу.

Як відповідальний гравець у галузі моди, виробник присвячує себе створенню нового, утрасучасного формату сталої моди. Він полягає в інноваційному та амбітному підході до спільного розвитку та збереження планети. Брендова корпоративна культура враховує загальний вплив на навколишнє середовище та пропонує своїм прихильникам і клієнтам альтернативу — довговічну елегантність — яка допомагає світовій екології, природі та планеті в цілому.

Фірмові моделі — це поєднання зручності та розкоші, простоти та елегантності, в цьому і криється особливий французький характер. В актуальному каталозі представлені стильне чоловіче та неповторне жіноче взуття.

Для нього можна з легкістю підібрати кросівки, хайтопи, снікери та кеди на будь-який смак. Доступні пари в багатьох універсальних кольорах: чорний, синій, коричневий, білий, зелений. Вони пасуватимуть до аутфітів в різних стилях, тому зібрати трендовий, комфортний та цікавий образ буде дуже легко.

Для неї доступні пари в більш різноманітному дизайні. В асортименті знайдуться снікери, кросівки, кеди та хайтопи з контрастними вставками, дизайнерськими декоративними елементами, нашивками та нестандартним поєднанням матеріалів і кольорів. Брендові вироби завжди будуть виділятися серед інших, а тому гарантують унікальність та неповторність образів.

Варто відзначити, що з моменту заснування і до сьогодні компанія стоїть на захисті власного товарного знаку. Над питанням прав інтелектуальної власності постійно працює окрема команда, щоб убезпечити кінцевих споживачів від купівлі підробки. Купуючи брендові товари в інтернет-магазині MD Fashion, ви можете бути впевнені в їхній якості та оригінальності. В каталозі представлені дизайнерські моделі із актуальної колекції, а також регулярно з’являються новинки. Сайт МД Фешн також порадує вас програмою лояльності, широким асортиментом інших товарів, відмінним обслуговуванням та швидкою доставкою по території України.