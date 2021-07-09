МАУ увеличит частоту рейсов на самых популярных направлениях

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" решила увеличить количество рейсов на наиболее популярных международных направлениях в связи с резким ростом спроса на авиаперелеты в начале лета.

Как отмечается в сообщении перевозчика, соответствующий тренд обусловлен смягчением условий пересечения границ в условиях коронакризиса и активизацией туристического авиатрафика.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, пассажиры МАУ получат больший выбор рейсов по следующим направлениям из киевского аэропорта "Борисполь":

- Афины: к рейсам по вторникам, четвергам и пятницам добавляются новые частоты каждое воскресенье с 11 июля и по субботам с 31 июля;

- Ларнака: ежедневные рейсы с дополнительной частотой по понедельникам с 12 июля;

- Каир: по понедельникам, вторникам с 13 июля, по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям с 23 июля;

- Баку: ежедневные рейсы с учетом дополнительных частот по вторникам с 13 июля и по субботам с 24 июля;

- Ереван: ежедневно плюс дополнительные частоты по понедельникам с 26 июля и по четвергам с 29 июля.

В компании также отмечают, что обновленное расписание по указанным авиамаршрутов позволит пассажирам воспользоваться более комфортными стыковками.

Так, рейсы Киев — Каир обеспечат больший выбор стыковок при полетах через Киев в/из Парижа, Милана, Лондона, Амстердама, Женевы, Берлина, Мюнхена, Вильнюса, Барселоны, Праги, Тбилиси и регионов Украины.

Рейсы Киев — Баку позволят обеспечить пассажирам удобное сообщение через Киев в/из Тель-Авива, Парижа, Милана, Лондона, Амстердама, Женевы, Берлина, Мюнхена, Вильнюса, Барселоны, Ларнаки, Праги и регионов Украины.

В свою очередь, обновленное расписание на направлении Киев — Ереван предусматиривает удобные стыковки через украинскую столицу в/из Тель-Авива, Парижа, Милана, Лондона, Амстердама, Женевы, Берлина, Мюнхена, Вильнюса, Барселоны, Ларнаки, Праги и регионов Украины.

Напомним при этом, что с 18 июня МАУ отказалась от полетов в Польшу. Причиной такого решения стала ситуация, возникшая в связи с необходимостью облета территории Беларуси.