Ми прагнемо створювати лендмарки, якими пишатимуться наступні покоління

Будівельний холдинг ЗАРС, девелопер преміум-нерухомості в Одесі, свого часу відмовився від масового будівництва на користь унікальних проєктів, які створюють для власників впевненість, що вони володіють і завжди володітимуть найкращою нерухомістю.

Про підхід ЗАРС

Із самого початку ЗАРС заснована як компанія, яка створює кращу нерухомість в Одесі. В управлінні холдингу вже третє покоління, проте принципи, закладені засновником, залишаються незмінними: якість, естетика і традиції.

Наші будинки — не про лиск і кітчеву обгортку, а про комфорт і відчуття дому, які отримують власники нерухомості від ЗАРС. Щоб досягти цього ефекту, ми вивчаємо ДНК території, оточення, думаємо про те, як створити проєкт, комплементарний цьому середовищу. Коли будуємо поруч з історичними будівлями, намагаємося включити проєкти в архітектурний ландшафт міста. Якщо будівництво в менш виразних місцях, навпаки, створюємо проєкт, що привертає увагу.

Далі ми опрацьовуємо планування, ергономіку приміщень, продумуємо кожну деталь. Наприклад, Будинок Каркашадзе на Французькому бульварі, 29 — топовий на сьогодні проєкт ЗАРС, знаходиться в першій лінії від моря. Для нас було важливо, щоб жителі максимально комфортно насолоджувалися краєвидами. Ми розглядали безліч варіантів, поки не зупинилися на найтоншому панорамному склінні, розробленому спеціально під наш проєкт компанією Schüco у Німеччині.

Особливу увагу приділяємо ландшафтному дизайну, дитячим і спортивним просторам. Так, в останньому проєкті благоустрій розроблено студією Sivak&Partners, а обладнання спортивного і дитячого майданчиків — від італійського виробника MyEquilibria та німецької компанії Berliner.

Завдяки такому підходу запуск нового будинку — це завжди подія. На проєкти ЗАРС чекають, і попит у рази перевищує пропозицію.

Що таке преміум

Преміальної нерухомості апріорі не може бути багато, це завжди нішевий продукт. Водночас поняття "преміум" не змінюється століттями. Сюди належить знакова локація, кращі матеріали, увага до деталей, передові технології, штучні проєкти, які може втілити далеко не кожен. Тиражувати їх майже неможливо, вони завжди обмежені в кількості через складність. Звідси унікальність пропозиції і, відповідно, вартість.

Для такого типу нерухомості характерна безліч особливих деталей. Наприклад, для будівництва ми використовуємо тільки червону керамічну цеглу, яка століттями вважається найкращим будівельним матеріалом, а як оздоблювальний матеріал — мармур.

25 років ми будуємо преміальну нерухомість і розуміємо потреби клієнтів. Навіть паркінг — це незвичайна історія в будинках від ЗАРС. У паркінгу однаково комфортно мають припаркуватися седан S-класу, великий позашляховик і спорткар. В останньому проєкті проєктувальники, яким ми ставили завдання, щоб у паркінг міг заїхати Lamborghini, посміхалися з такої вимоги. А ми знаємо, що конкретно в цьому будинку є клієнт, який має два таких автомобілі. Можливо, це дрібниці, але саме з таких деталей складається комфорт.

Преміум-продукт також завжди вирізняє рівень сервісу. Він має передбачати необхідність і бажання клієнтів, перевищувати їх очікування. Такою ми зробили компанію ZARS Management, яка створює додаткові можливості для наших клієнтів і бере на себе повний цикл управління нерухомістю: обслуговування, оренду, консьєрж-сервіс, оздоблювальні роботи, наповнення предметами мистецтва тощо. Також ми започаткували клуб власників нерухомості від ЗАРС, який надає унікальні привілеї для наших клієнтів.

Проте сьогодні надто заграють із поняттям преміальної нерухомості, девальвуючи його. Я вірю, що клієнти ставатимуть уважнішими до вибору проєктів: знайомитимуться з компанією, її репутацією, вивчатимуть проєкт і з огляду на все це робитимуть вибір.

Про одеський ринок нерухомості

Ринок одеської нерухомості зростає, з'являється дедалі більше нових гравців. Підвищений інтерес зумовлений енергетикою міста, історичною цінністю, географічним розташуванням. Одеса, безумовно, інвестиційно приваблива.

Водночас Одеса – місто-мільйонник, не провінційне, втім і не мегаполіс. Багато девелоперів, які не розуміють специфіки Одеси, створюють проєкти за принципом мегаполісу. Важливо враховувати, що одесити мають зовсім інше розуміння хорошої нерухомості.

Одеса – про дбайливе ставлення, естетику й добросусідство. Це тонкі моменти, які знаходяться в зоні відчуттів, цінностей, поваги до свого міста. Якщо усвідомлювати це, можна створювати автентичні проєкти, що назавжди залишаться в серцях одеситів. Якщо неправильно відчувати місто, то будується просто нерухомість. Її можуть купувати, але з таким підходом вона точно не отримає справжньої цінності.

Проєкти-трендсеттери від ЗАРС

У процесі створення будь-якого проєкту ми в ЗАРС думаємо не лише про якість, ергономіку й естетику просторів, а й про те, що відчуватимуть люди, які живуть в наших будинках, знаходяться з ними поряд, через десятиліття.

У 1996 році, починаючи будівництво Будинку Каркашадзе, ми заклали перший в Одесі проєкт квартальної забудови. Через десятиліття це стало трендом. У 2017 році комплекс "Парк Совіньйон" став одним з перших в Одесі приміських екологічних проєктів у сфері комфортного житла.

Нашою метою було створення унікального зеленого проєкту малої поверховості, з тими цінностями та можливостями, які складно втілити в межах міста. Приблизно 25% території займають будинки, все решта — зелена територія. Сьогодні таке будівництво стало трендом.

У проєкті, який ми завершуємо, — Будинок Каркашадзе на Французькому бульварі, 29, усі квартири мають тераси. Зараз наявність терас стає затребуваною серед клієнтів.

Крім того, ми організовуємо "Архітектурні Cезони" — першу в Одесі міжнародну подію у сфері архітектури, дизайну та урбаністики, що дало поштовх подібним заходам у місті.

Тенденції ринку нерухомості в постковідний час

Локальна нерухомість. Сьогодні збільшився інтерес до місцевої нерухомості. Багато українців відкрили для себе Одесу наново, що стало відчутним на ринку нерухомості.

Заміська нерухомість. В Одесі та Києві активно розвиваються проєкти малоповерхової забудови з великою зеленою територією. Ми продовжуємо реалізовувати проєкт "Парк Совіньйон" у передмісті Одеси біля моря, бачимо великий інтерес до нього.

Персоналізація та сервіс. І в преміум, і в інших сегментах для клієнтів дедалі важливішим стає сервіс. Наш проєкт ZARS Management замислювався так, щоб власники нерухомості від ЗАРС, насолоджуючись кожною хвилиною, не думали про повсякденні турботи.

Девелопмент – сфера, в якій потрібно передбачати, що відповідатиме інтересам і цінностям клієнтів через багато років. Ми намагаємося бути прикладом і демонструвати, як можна створювати унікальні проєкти поза часом.