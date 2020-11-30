Мир может столкнуться с дефицитом чеснока — эксперты

В последнее время на мировом рынке чеснока наблюдается рост цен, особенно в Европе, передает Freshplaza.

Так, по информации издания, в этом году испанский урожай сильно пострадал от погодных условий, что привело к значительному сокращению производства. На фоне этого резко подскочил спрос, особенно в странах Северной Америки: в Канаде — в 2 раза, в США — на 70%,

В издании отмечают, что в сложившихся реалиях мир может столкнутьыся с нехваткой чеснока.

По словам трейдера из США, в этом году он не ожидает конкуренции на рынке со стороны Китая, Испании, Аргентины, Перу и Мексики. В Китае урожай чеснока в этом году вырос на 20-25%, но есть серьезные проблемы с экспортом из-за нехватки рефрижераторных контейнеров.

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Как отметил голландский импортер, непростая ситуация на рынке чеснока в Нидерландах: урожай в Испании сократился почти на 45%, а имеющиеся поставки — не самого высокого качества.

"С учетом неутешительного мирового урожая и высоких требований со стороны Северной и Южной Америки, цены в Чили, Аргентине и Мексике быстро поднялись до уровней, слишком высоких для европейского рынка. Мы прогнозируем, что, когда в ЕС действительно начнутся холода, текущие запасы импортеров очень быстро закончатся и возникнет дефицит", — говорит трейдер.

По его словам, что в последние месяцы сильные позиции снова заняли местные спекулянты, которые теперь не хотят продавать запасы до окончания китайского Нового года.

В частности, они ожидают, что цена будет аналогична цене предыдущего сезона. Это означает, что цены на чеснок в Китае могут вырасти еще на 50%.

Напомним, урожайность овощей и фруктов на юге Украины повысилась на 15-20% из-за раннего созревания.

Ранее сообщалось, что потери украинских сельхозпроизводителей из-за засухи и заморозков могут достичь 118 млрд грн.