Бизнес 30 минут назад

Мошенники от имени H&M собирают персональные данные клиентов

В компании открестились от появления в Сети предложений о приобретении подарочных карт

Фото: Facebook/H&M Фото: Facebook/H&M
Фото: Facebook/H&M

Компания Hennes & Mauritz AB (H&M) не имеет никакого отношения к появлению в интернете информации о якобы проведении розыгрышей подарочных карт по случаю 74-летия компании.

Об этом пресс-служба H&M сообщила на своей странице в Facebook.

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"Обращаем ваше внимание, что это мошенническая деятельность с целью сбора персональных данных потребителей, к которой компания H&M не причастна. Мы делаем все возможное, чтобы прекратить распространение такой неправдивой информации. Просим вас быть внимательными и всегда проверять информацию на официальной странице H&M Украины в Facebook", — говорится в сообщении.

Для получения подарочной карты на сумму 1 тысяча 750 грн, мошенники просят заполнить анкету.

Как информирует Retailers.ua, в мае прошлого года еще один международный ритейлер стал жертвой мошеннической схемы в Украине.

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Так, после запуска онлайн-магазина IKEA, на волне повышенного интереса со стороны покупателей, в Instagram начали появляться фейковые аккаунты, которые предлагали от имени компании купоны или сертификаты на определенную сумму.

Ранее сообщалось, что шведский ритейлер одежды Hennes & Mauritz AB анонсировал открытие первого своего офлайн-магазина во Львове осенью 2021 года.

Напомним, компания Hennes&Mauritz AB (H&M) открыла первый магазин в Украине в 2018 году.

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