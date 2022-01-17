Мощный удар коронавируса: в 2021 финансовом году казино на Лас-Вегас-Стрип понесли убытки почти в $2 млрд

Казино, которые находятся на участке Лас-Вегас-Стрип понесли серьезные убытки из-за Covid-19. Но это повиляли ограничения возможностей для развлечений, сообщает Casino.org.

Такие убытки произошли на фоне того, что валовой доход от игр в штате вырос на 25 процентов по сравнению с 2020 финансовым годом. Данные приведены 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года. Штат сообщает, что 302 казино за отчетный год получили не менее 1 миллиона долларов дохода от игр и были включены в Nevada Gaming Abstract 2021.

Общий доход заведений — деньги, потраченные посетителями на игры, номера, еду и напитки и развлечения, составил более 16,12 миллиарда долларов. Однако выручка снизилась на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Хотя доходы от игр выросли, доходы в других направлениях для развлечений и отдыха сильно пострадали от коронавируса.

"Меры, связанные с пандемией, которые ограничивали рестораны, бары, развлекательные предложения, включая выставочные залы, концерты, специальные мероприятия и ночные клубы, сыграли большую роль в снижении доходов, не связанных с играми", — заявил старший экономический аналитик NGCB Майкл Лоутон.

Потеря чистой прибыли казино в масштабе штата Невада составляет 206,4 миллиона долларов и она полностью связана с заведениями с Лас-Вегас-Стрип, чистый убыток которой составил более 1,95 миллиарда долларов. Это связано с высокими эксплуатационными расходами, зависимостью доходов от иностранных туристов и участников конференций.

Ранее на Лас-Вегас-Стрип приходилось почти 54 процента общего дохода от игр в штате Невада.

В последние годы все популярней становятся также онлайн-сервисы. Так, за 2020 год руководители игровых компаний суммарно заработали около $842 млн. А лидером стал Роберт Антоколь из Playtika — израильской компании, которая разрабатывает в основном бесплатные мобильные игры-казино. Его доход составил $372 млн.

При этом в Украине по состоянию на ноябрь 2021 года государственный бюджет получил 1,34 млрд грн от продажи лицензий казино, что составляет лишь 18% от запланированного дохода в 7,4 млрд грн.

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