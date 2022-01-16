Под Одессой откроют новый город-курорт

В мае 2023 года в Татарбунарском районе Одесской области откроют первый город-курорт с экологической философией Dunaya Resort Ukraine. Об этом сообщил инициатор проекта Фазиль Аскеров, передает "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, круглогодичный курорт с игорной зоной "Дунайя" планируют создать на косе между озером Сасык и Черным морем. Согласно плану, на 500 гектарах будут размещены 95 отелей и инфраструктурных объектов. В будущем отельный фонд курорта на 20 тысяч мест позволит привлечь около 6 млн туристов ежегодно.

Как заявил Аскеров, проект непосредственно на косе предусматривает создание около 25 тысяч новых рабочих мест, а в целом в его рамках будет создано около 100 тысяч рабочих мест в смежных отраслях. Проект Dunaya Resort Ukraine демонстрируется в рамках украинского павильона на EXPO 2020.

Госпредприятие "Дунайя" с уставным фондом 10 тысяч грн было зарегистрировано 29 декабря 2021 года Одесской областной госадминистрацией.

Аскеров отметил, что на первом этапе задачами ГП "Дунайя" станет оформление земельного участка, создание ТЭО (технико-экономическое обоснование – Delo.ua) и разработка детального плана развития территории.

"Чтобы привлечь инвесторов, необходимо разработать предпроект. По сути на первом этапе ГП "Дунайя" выполняет функции инвестняни. Ведь если привлекать инвесторов на нынешнем этапе с нерешенным статусом участка, то оформление документов займет у них лет 15", – пояснил он.

После запуска проекта ГП "Дунайя" будет выполнять функции управляющей компании, а именно контролировать соблюдение инвестдоговоров и управлять инфраструктурными объектами.

Аскеров подчеркнул, что при разработке концепции изучался опыт шести стран, которые в последние 25 лет создавали у себя игорные зоны: Шри-Ланки, Вьетнама, Южной Кореи, Грузии, Казахстана, РФ.

"Мы изучили опыт этих проектов, чтобы не допустить ошибок... Мы не создаем игорную зону. Мы создаем город-курорт с экологической философией, в котором есть и гемблинг (игра на деньги – Delo.ua)", – рассказал Аскеров.

На сегодняшний день, как сообщил Аскеров, уже есть более 30 заявок на строительство пятизвездочных отелей от отечественных и иностранных компаний.

В целом объем инвестиций в объекты "Дунайя" он оценивает в $2,5 млрд, а общая сумма инвестиций, которые аккумулирует проект, превысит $10-12 млрд в течение 10 – 15 лет.

При этом. он уточнил, что в первую очередь будут решаться вопросы, касающиеся экологии.

"В нашем проекте будет стопроцентное очищение воды, все электричество будет из возобновляемых источников, в том числе из мусора. В рамках техзадания будут охранные зоны как со стороны моря, так и со стороны озера", – сообщил Аскеров.

Напомним, по состоянию на ноябрь 2021 года государственный бюджет получил 1,34 млрд грн от продажи лицензий казино, что составляет лишь 18% от запланированного дохода в 7,4 млрд грн.

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