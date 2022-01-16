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Под Одессой откроют новый город-курорт
В мае 2023 года в Татарбунарском районе Одесской области откроют первый город-курорт с экологической философией Dunaya Resort Ukraine. Об этом сообщил инициатор проекта Фазиль Аскеров, передает "Интерфакс-Украина".
По данным агентства, круглогодичный курорт с игорной зоной "Дунайя" планируют создать на косе между озером Сасык и Черным морем. Согласно плану, на 500 гектарах будут размещены 95 отелей и инфраструктурных объектов. В будущем отельный фонд курорта на 20 тысяч мест позволит привлечь около 6 млн туристов ежегодно.
Как заявил Аскеров, проект непосредственно на косе предусматривает создание около 25 тысяч новых рабочих мест, а в целом в его рамках будет создано около 100 тысяч рабочих мест в смежных отраслях. Проект Dunaya Resort Ukraine демонстрируется в рамках украинского павильона на EXPO 2020.
Госпредприятие "Дунайя" с уставным фондом 10 тысяч грн было зарегистрировано 29 декабря 2021 года Одесской областной госадминистрацией.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Аскеров отметил, что на первом этапе задачами ГП "Дунайя" станет оформление земельного участка, создание ТЭО (технико-экономическое обоснование – Delo.ua) и разработка детального плана развития территории.
"Чтобы привлечь инвесторов, необходимо разработать предпроект. По сути на первом этапе ГП "Дунайя" выполняет функции инвестняни. Ведь если привлекать инвесторов на нынешнем этапе с нерешенным статусом участка, то оформление документов займет у них лет 15", – пояснил он.
После запуска проекта ГП "Дунайя" будет выполнять функции управляющей компании, а именно контролировать соблюдение инвестдоговоров и управлять инфраструктурными объектами.
Аскеров подчеркнул, что при разработке концепции изучался опыт шести стран, которые в последние 25 лет создавали у себя игорные зоны: Шри-Ланки, Вьетнама, Южной Кореи, Грузии, Казахстана, РФ.
"Мы изучили опыт этих проектов, чтобы не допустить ошибок... Мы не создаем игорную зону. Мы создаем город-курорт с экологической философией, в котором есть и гемблинг (игра на деньги – Delo.ua)", – рассказал Аскеров.
На сегодняшний день, как сообщил Аскеров, уже есть более 30 заявок на строительство пятизвездочных отелей от отечественных и иностранных компаний.
В целом объем инвестиций в объекты "Дунайя" он оценивает в $2,5 млрд, а общая сумма инвестиций, которые аккумулирует проект, превысит $10-12 млрд в течение 10 – 15 лет.
При этом. он уточнил, что в первую очередь будут решаться вопросы, касающиеся экологии.
"В нашем проекте будет стопроцентное очищение воды, все электричество будет из возобновляемых источников, в том числе из мусора. В рамках техзадания будут охранные зоны как со стороны моря, так и со стороны озера", – сообщил Аскеров.
Напомним, по состоянию на ноябрь 2021 года государственный бюджет получил 1,34 млрд грн от продажи лицензий казино, что составляет лишь 18% от запланированного дохода в 7,4 млрд грн.
Источник фото: Depositphotos