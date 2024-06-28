MRKTNG марафон від MMR зібрав понад 400 учасників у Києві для навчання та обміну досвідом

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

25 червня відбувся щорічний MRKTNG марафон від онлайн-видання про маркетинг, комунікації та креатив MMR та бізнес/медіа бюро ekonomika+. Понад 30 представників великих компаній поділилися найкращими маркетинговими та комунікаційними практиками. Захід зібрав понад 400 учасників в інноваційному просторі Unit.City.

Ведучими MRKTNG марафону стали Нікіта Добринін, ведучий проєкту «Ближче до зірок» на телеканалі ТЕТ, Ірина Прокоф’єва, ведуча «1+1 Марафон», спеціальна кореспондентка «ТСН. Тиждень», Володимир Рабчун, ведучий 1+1 media, та Катерина Волошина, продюсерка MRKTNG марафону та головна редакторка MMR.

Розпочала марафон Анна Ільєнко, Sales & Development Director Gradus Research, яка поділилася інсайтами з дослідження поведінки споживачів в Україні під час війни.

«В Україні на сьогодні приблизно три мільйони людей з інвалідністю. Бізнес не може залишатися осторонь», — про те, як Ощадбанк комунікує розбудову безбар’єрного суспільства у фінансовому секторі, розповів Сергій Грабчак, директор з маркетингу банку. Він представив програму «Моя безбар’єрність» та її комунікаційну складову.

Як соціальні ініціативи Kormotech змінюють ставлення до тварин, на MRKTNG марафоні поділився директор з маркетингу на інновацій компанії Ігор Блистів. Він розповів про клуб «4 лапи» від Kormotech, до якого входять соціальні ініціативи «Візьми собаку на роботу», проєкт адопції тварин та гуманна освіта.

LIVE подкаст «Не під запис» прямо на сцені марафону записали засновниця та керівна партнерка UAGENCY, директорка з комунікацій UFuture Олександра Погоріла та PR агентка та celebrity marketing manager Анна Давиденко. Гостями подкасту стали співзасновники бренда CHER’17 та інфлюенсери Тетяна Парфільєва та Іван Кришталь.

Як Україна задає тренди у комунікаціях для всього світу, на прикладі кейсу BRIT обговорили у форматі панельної дискусії Марія Бабко, керівниця департаменту маркетингу Suziria Distribution, Наталя Холод, засновниця та СЕО ВАРТО, Олександр Черепкін, Key Account Sales в Україні VAFO. Модераторка — Марія Богатікова, Head of PR ВАРТО.

Комунікаційною стратегією Укрзалізниці поділився заступник директора Пасажирської компанії, керівник з пасажирських комунікацій та клієнтського сервісу Олександр Шевченко. За його словами, зараз більшість меседжів Укрзалізниці демонструють суть роботи залізниці під час війни, завдяки чому з’являється час на оновлення рухомого складу.

Маркетинг-директорка ПУМБ Ксенія Сікорська поділилася, як запускати та розвивати КСВ-ініціативи, які виділяються в інфополі та досягають вражальних результатів. Як втілювати креативні ідеї навіть за обмежених ресурсів, розповів керівник Strategy & R&D Megapolis Віктор Іванченко.

Маркетинг воєнного часу — яким він має бути? Ідеями та кейсами, «як робити з лимонів лимонад», на панельній дискусії поділилися Антон Бокий, Head of Group Brand Marketing INTERTOP, Катерина Сахарнова, директор з маркетингу AB InBev Efes Україна, Ганна Кочегура, резидентка Підпільного Стендапу, Поліна Толмачова, маркетинг-директорка ICTV та ICTV2, Борис Цомая, експерт з маркетингу. Модераторка — Тетяна Шерман, керівниця департаменту маркетингу і комунікацій Академії ДТЕК.

Директорка бізнес-напряму EVA BEAUTY Василина Петлицька розповіла про новий формат концепт-стору Лінії магазинів EVA. Вона також поділилася різницею потреб споживачів масмаркету і преміумсегменту та як EVA Beauty з ними працює.

Кейс зміни позиціювання телеканалу ТЕТ представила директорка з маркетингу Надія Сперчун.

Як Kernel за допомогою креативу залучає важкодоступні групи стейкхолдерів, розповіла директор з комунікацій та GR Катерина Співакова. Спікерка на кейсах «Мед мінних полів» та «Шлях зерна» показала, як Kernel успішно побудував комунікацію зі стейкхолдерами.

Про виклики та тренди, пов’язані із ШІ у роботі креаторів, розповіла Олена Андрієнко, заступниця директора з правових питань Publicis Groupe Ukraine. А Оксана Стехіна, CBDO dentsu Ukraine та Global Network Director iProspect Global, поділилася інсайтами, як застосовувати український досвід маркетингу для досягнення успіху у глобальних корпораціях.

Керівниця Big Data team «Vodafone Україна» Ганна Дьяконова презентувала на реальних кейсах, як бізнесу вигідно використовувати Big Data, та як з їхньою допомогою створити портрет аудиторії без фокус-груп.

«80% лідів з маркетингових агенцій приходять з рекомендацій», — як будувати маркетинг-агенції у кризовий час та на яких каналах сфокусуватися, учасники дізналися від Валерії Лавської, CMO Promodo.

Як створювати інклюзивні продукти, простори та сервіси, на панельній дискусії обговорили Олена Осипчук, PR-директорка Socar, Олена Зубарєва, директор зі стратегічних комунікацій Terwin, Ірина Метньова, засновниця і креативна директорка Vandog Agency, та Олексій Волошин, CEO керівої компанії Edem Family. Модератор — Юрій Гладкий, CEO Grape.

Протягом усього дня MRKTNG марафону тривало нагородження найкращих маркетингових проєктів X-RAY. Імена переможців вже опубліковані на MMR.

Організатори дякують партнерам заходу: генеральному партнеру Ощадбанк, генеральному інформаційному партнеру 1+1 media, партнеру трансляції «Київстар ТБ», партнеру, що приймає, Unit.City, кавовому партнеру Foundation Coffee Roasters, пивному партнеру «AB InBev Efes Україна», алкогольним партнерам Jack Daniel's та Latinium, квітковому партнеру «Украфлора», водному партнеру «Моршинська», фруктовому партнеру Mandarinki, солодким партнерам «Київхліб» та «Тарта».