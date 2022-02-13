На аукционе Sotheby’s за криптовалюту продали крупнейший в мире бриллиант

В ходе торгов в аукционном доме Sotheby’s, который основан в 1744 году, был продан редкий черный бриллиант The Enigma весом 555,55 карата за $4,29 млн.

Как сообщает ForkLog, покупатель оплатил лот криптовалютой, однако не уточняется, какой именно.

На сегодняшний день Sotheby’s принимает для оплаты биткоин, Ethereum и стейблкоин USDC от консорциума Сentre.

В аукционном доме не раскрывают имя покупателя, но вскоре таковым себя объявил бизнесмен Ричард Харт.

I won the world's largest cut diamond for our #HEXican cultural heritage! It'll be called the https://t.co/mLZsmWqXG0 diamond, it weighs 555.55 carats and has 55 facets. Congratulations to all you #HEXicans with #5555 club https://t.co/mLZsmWqXG0 tattoos. Let's all win together! pic.twitter.com/37mfTGbzMe — Richard Heart ETH FORK PulseChain.com,PulseX.com!❁ (@RichardHeartWin) February 9, 2022

В 2006 году The Enigma попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой ограненный алмаз в мире.

Его происхождение связывают с падением метеорита. По другой версии, это осколок столкнувшегося с Землей астероида.

Напомним, 9 июля в аукционном доме Sotheby’s был продан редкий бриллиант весом 101,38 карата за $12,3 млн в криптовалюте.

В том же месяце на Шри-Ланке случайно нашли крупнейший в мире сапфир, оцененный в сумму до 100 млн долларов.