На другому році повномасштабної війни: які настрої та плани у малого бізнесу?

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Повномасштабна війна стала неабияким випробуванням для малих підприємців. За даними опитування Європейської Бізнес Асоціації в рамках Unlimit Ukraine, настрої МСБ впали до другого найнижчого значення за всі шість років проведення дослідження – 2,4 бали з 5-ти можливих.

Більш ніж половина підприємців (58%) незадоволені станом власної справи, майже кожен третій (29%) вважає економічні умови в країні катастрофічними для бізнесу, а частка тих, хто очікує на погіршення ситуації (38%), переважає кількість тих, хто сподівається на покращення справ (33%) у наступні пів року. Статистика виглядає невтішною, тож чи зможе малий бізнес відновитись у найближчій перспективі?

Ковід і війна – тест на міцність для МСБ

Якщо пригадати, як бізнес переживав кризу пандемії, то побачимо теж не дуже оптимістичну картину. Більш того, у ковідному 2020 році настрої бізнесу опустилися до 2,2 балів, що є шестирічним мінімумом. Тоді 44% респондентів оцінили стан економіки як катастрофічний, що у півтора рази більше, ніж частка таких відповідей за 2022 рік. Воєнну економіку 42% оцінили як несприятливу для бізнесу, але не на межі катастрофи.

Ковідні часи навчили підприємців навичкам цифровізації, адаптації та швидкої перекваліфікації. Тож власники бізнесу увійшли в чергову кризу більш підготовленими, ніж у пандемію – вони вже мають розуміння того, як діяти в ситуаціях високої невизначеності.

Підготовленою до кризових подій також виявилася влада, яка в перші дні вторгнення вжила заходів для підтримки стабільної економіки. Завдяки діям НБУ вистояла банківська ситема, яка є критичною для роботи бізнесу. Також малим підприємцям пом’якшили вимоги щодо оподаткування. Так, якщо впродовж воєнного часу ФОПи І та ІІ групи не отримуватимували доходу, вони звільнялися від сплати ЄСВ. Крім того, був впроваджений мораторіум на перевірки, щоб уникнути зайвого тиску на малий бізнес.

Бізнес адаптувався і продовжує працювати

Про високу адаптивність українського МСБ свідчать дані регулярних опитувань Асоціації за воєнний рік. Так, в березні 2022 опитування показало, що в цей час 42% підприємств не працювали, 30% працювали частково та лише 13% мали змогу працювати в повному обсязі. Однак впродовж року ми бачили поступове покращення ситуації. Вже у жовтні кількість непрацюючих підприємств зменшилась до 11%, а кількість працюючих відповідно зросла, а саме 50% – частково та 39% – в повному обсязі.

Тренд до відновлення бізнес-активності не зупинили навіть російські атаки на українську енергетичну систему. Тільки 8% підприємців повністю зупинили роботу через відключення, ще 20% – призупинили роботу тимчасово. Більшість підприємців – адаптовуються. Так, 45% підприємців змінюють графік роботи, працюють в нічні зміни та/або змінюють обсяги виробництва чи надання послуг.

Щоб мати можливість працювати далі при блекаутах, малий бізнес закупив генератори та ДБЖ (55%), а також засоби зв’язку та Інтернету (41%). На це були витрачені додаткові кошти і зрозуміло, що не всі підприємці можуть собі таке дозволити, тож альтернативним рішенням є участь в грантових програмах та інших заходах підтримки МСБ.

Де підприємцю шукати підтримки

Так, наприклад, Представництво ЄС в Україні минулого року запустили програму фінансових грантів, який вже допоміг близько 300 підприємцям. Ці кошти були використані на релокацію, компенсацію втрат від бойових дій, повернення на деокуповані території, забезпечення безперервного виробництва товарів та послуг критичних для населення тощо. Ще 2-3 хвилі таких грантів плануються цього року, про них буде анонсовано на сторінках Дія.Бізнес та EU4Business.

На платформі Дія.Бізнес також зібрана інформація про урядові програми підтримки та гранти від міжнародних організацій, наприклад USAID та МОМ.

Щоб залишатися на плаву, більшість підприємців, а саме 76% планують розширення свого бізнесу у 2023 році. Кожен четвертий (25%) думає про експорт за кордон, трохи більше тих, хто хоче розширити географію присутності (28%) та відкривати нові напрямки (26%).

Нагадаємо, що минулого року Європейський союз скасував мита для української продукції, тож до 5 червня 2023 року малі підприємці мають можливість продавати свою продукцію без сплати додаткових зборів при експорті в країни ЄС.

Про те, як малому підприємцю почати експортну діяльність, можна дізнатись зі сторінки Дія.Бізнес - Експортний напрям. Там міститься аналітика щодо інших ринків та країн, пропонуються можливості для консультацій, пошуку партнерів та оцінки готовності підприємства до експорту, анонсуються освітні заходи та корисні події. Так, одним із шляхів для виходу на закордонний ринок є участь в тематичних виставках та торгових місіях. Під час таких заходів є можливість познайомитися з покупцем у конкретній країні та налагодити прямий контакт.

Для співпраці українських підприємців з іноземними колегами були створені такі платформи як EU Solidarity Lanes від Європейської мережі підприємств EEN, а також Leverist від GIZ. За допомоги першої представники харчової індустрії можуть отримати підтримку щодо ланцюгів постачання, замовити необхідну запчастину чи сировину з Європи, домовитися про ринок збуту тощо. Друга ж платформа має на меті допомогти бізнесу з України знайти ділових партнерів в Німеччині.

Сприяє налагодженню зв'язків з міжнародним бізнесом також участь в програмі Erasmus for Young Entrepreneurs - EYE. З 2020 року Unlimit Ukraine від Європейської Бізнес Асоціації виступає офіційним координатором цієї програми обміну в Україні. В рамках EYE український підприємець стажується на підприємстві та вчиться керувати бізнесом у досвідчених колег в країнах Європи. За цією програмою підприємці-учасники Unlimit Ukraine вже успішно подалися на обмін до Швеції, Польщі, Хорватії, Німеччини, Італії, Великобританії, Словенії, Болгарії, Португалії, Франції, Іспанії та на Кіпр.

Незламність як запорука перемоги

Немає сумнівів, що минулий рік був надскладним для українських малих підприємців. До традиційно несприятливих для бізнесу факторів додалися воєнні дії, в тому числі близькість до фронту, руйнування, обстріли, перебої з електропостачанням та зв'язком, падіння споживчого попиту та зменшення платоспроможності населення, ускладнення логістики, інфляція тощо. Попри все бізнес обирає працювати далі та на своєму прикладі демонструє, що немає нездоланних перешкод. Водночас їх буде легше долати, якщо бізнес, уряд та міжнародна спільнота співпрацюватимуть разом. Тож продовжуємо бути проактивними, шукати можливості для адаптації до воєнних реалій та всупереч всьому будувати сміливі плани на майбутнє.