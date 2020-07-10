IT и Телеком 1 час назад

На картах Google укажут местоположение светофоров (ФОТО)

Светофор будет виден как при навигации, так и при простом просмотре

Светофор. Фото: kharkov.comments.ua Светофор. Фото: kharkov.comments.ua
Светофор. Фото: kharkov.comments.ua

Компания Google экспериментирует с новой функцией и вскоре пользователи смогут увидеть точное местоположение светофоров на картах Google.

Новая функция напоминает ту, которая Apple добавила в Apple Maps в составе iOS 13 в 2019 году, уверяют источники TNW.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что светофор будет виден как при навигации, так и при простом просмотре.

На данном этапе это обновление постепенно распространяется среди ограниченного количества пользователей, а Google собирает отзывы и дорабатывает функциональность. В частности, на Google Pixel 4 этой функции пока нет.

Известно, что реальное состояние светофора при этом отображаться не будет, но тем, кто использует карты Google для навигации, нововведение может оказаться достаточно полезным: оно позволит не прозевать светофор на следующем перекрестке.

Пока неясно, когда нововведение станет доступно широкой аудитории. Также неизвестно, будет ли оно доступно в ближайшее время пользователям iOS версии приложения.

Ранее сообщалось, что Google готовит экспериментальную функцию Chrome, с которой ноутбуки работают дольше. Предполагается, что обновление может продлить срок работы ноутбука на 2 часа.

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Браузер Chrome известен своим "пожиранием" вычислительных мощностей гаджетов, из-за которых автономные устройства разряжаются быстрее. В Google планируют решить эту проблему с помощью экспериментальной функции в последнем обновлении Chrome 86, которое сейчас проходит этап тестирования.

Напомним, с 3 июня 2020 года программа "Google для некоммерческих организаций" (Google for Nonprofits) стала доступной в Украине.

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