На металлургических предприятиях Украины зарплаты за месяц выросли на 22% — профсоюз

Предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины по итогам марта текущего года нарастили средний уровень зарплат по сравнению с предыдущим месяцем, наибольший рост зафиксирован на металлургических заводах.

Об этом свидетельствуют статистические данные Профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ПМГУ).

Согласно данным отдела социально-экономической работы ЦК ПМГУ, в марте средний уровень зарплаты на горнорудных предприятиях составил 16 тысяч 997,2 грн, что на 0,8% выше уровня предыдущего месяца (16 тысяч 859,4 грн).

На коксохимических предприятиях средний уровень зарплаты в марте составил 17 тысяч 543,7 грн (101,4% к предыдущему месяцу, 17 тысяч 295 грн), на предприятиях черной металлургии — 19 тысяч 719,2 грн (122%, 16 тысяч 162,6 грн), цветной металлургии — 10 тысяч 606,9 грн (100,9%, 10 тысяч 509,2 грн), на трубных предприятиях — 13 тысяч 266,3 грн (102,2%, 12 тысяч 983,3 грн).

При этом, в марте средний уровень зарплаты в ГМК составил 13 тысяч 044,2 грн, что составляет 108,2% от февраля (12 тысяч 054,5 грн), а в целом по Украине — 11 тысяч 446 грн (105,5%, 10 тысяч 847 грн).

Стоит отметить, что в апреле текущего года объемы выплавки стали в Украине, по сравнению с предыдущим месяцем, сократились на 20%.

Как сообщалось ранее, украинские металлургические предприятия, по данным Worldsteel, завершили февраль и двухмесячный период в целом в небольшом плюсе.

В декабре 2019 года Украина сократила производство стали на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 1,561 млн тонн.

При этом, украинские металлурги поднялись с 15-го на 12-е место в рейтинге 64 стран — основных мировых производителей этой продукции.

Напомним, министр стали Индии Дхармендра Прадхан заявил, что мировая сталелитейная промышленность будет переживать последствия вспышки коронавируса в Китае в течение следующих двух-трех лет.