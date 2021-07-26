На Прикарпатье СБУ ликвидировала пророссийскую "ботоферму" (ФОТО)

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала в Ивано-Франковской области мощную "ботоферму", которая выполняла задачи заказчиков из Российской Федерации.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организатором сети был местный житель, специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям.

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По данным СБУ, только с начала года он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тысяч SIM-карт украинских и российских мобильных операторов.

Ботоферма работала в основном в социальных сетях, мессенджерах и электронных кошельках.

Заказчиками услуг были преимущественно клиенты из РФ, которые использовали "мощности" сети, когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей.

В основном это была "накрутка" количества просмотров, предпочтений, комментариев в соцсетях и видеохостингах. Расчеты велись в российских рублях.

В ходе проведенных обысков по месту реального проживания организатора ботофермы были обнаружены и изъяты SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование и почти три тысячи SIM-карт операторов мобильной связи.

В настоящее время продолжаются следственные действия. После завершения экспертиз правоохранители планируют объявить организатору сделки о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что предусмотрено статьей 361 Уголовного Кодекса Украины.

Документирование противоправной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Напомним, в середине марта этого года киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли работу в Киеве "ботофермы", располагавшей более чем 5 тысячами аккаунтов в соцсетях.

В октябре 2020 года СБУ сообщила о пресечении деятельности трех "ботоферм", распространявших фейки перед местными выборами.