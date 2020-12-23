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На скільки подорожчає проїзд у 2021 році — Владислав Криклій у ток-шоу "Велика політика"

Дивіться в середу, 23 грудня, о 19:20 на "5 каналі"

На скільки подорожчає проїзд у 2021 році — Владислав Криклій у ток-шоу "Велика політика" На скільки подорожчає проїзд у 2021 році — Владислав Криклій у ток-шоу "Велика політика"

"Велика політика" з Анною Мірошниченко в середу, 23 грудня, о 19:20.

У першій частині програми гостем буде — міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Згодом до студії прийдуть:

  • Ростислав Павленко — народний депутат, "Європейська Солідарність"
  • Василь Мокан — народний депутат, "Слуга Народу"
  • Андрій Осадчук — народний депутат, "Голос"
  • Дмитро Лубінець — народний депутат, "За майбутнє"
  • Олександр Мартиненко — генеральний директор ІА "Інтерфакс-Україна"
  • Сергій Висоцький — журналіст.

 

Серед тем, які Анна Мірошниченко обговорить із гостями:

  • Кадрова рокіровка. Навіщо Зеленський міняє міністрів?
  • Новий штам "корони". Чи чекати додаткових обмежень?
  • Чи впоралася влада з викликами 2020 року?

Дивіться в середу, 23 грудня, о 19:20 на "5 каналі".

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