На скільки подорожчає проїзд у 2021 році — Владислав Криклій у ток-шоу "Велика політика"

"Велика політика" з Анною Мірошниченко в середу, 23 грудня, о 19:20.
У першій частині програми гостем буде — міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Згодом до студії прийдуть:
- Ростислав Павленко — народний депутат, "Європейська Солідарність"
- Василь Мокан — народний депутат, "Слуга Народу"
- Андрій Осадчук — народний депутат, "Голос"
- Дмитро Лубінець — народний депутат, "За майбутнє"
- Олександр Мартиненко — генеральний директор ІА "Інтерфакс-Україна"
- Сергій Висоцький — журналіст.
Серед тем, які Анна Мірошниченко обговорить із гостями:
- Кадрова рокіровка. Навіщо Зеленський міняє міністрів?
- Новий штам "корони". Чи чекати додаткових обмежень?
- Чи впоралася влада з викликами 2020 року?
Дивіться в середу, 23 грудня, о 19:20 на "5 каналі".