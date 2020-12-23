На скільки подорожчає проїзд у 2021 році — Владислав Криклій у ток-шоу "Велика політика"

Ивент

На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби

В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними