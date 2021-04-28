На сколько металлочерепица подорожала в 2021 году? Чего следует ожидать дальше?

Использование металлочерепицы всё также актуально, как и десять лет назад. Только сегодня потребители могут найти на рынке стройматериалов значительно больше вариантов продукции в её различных формах, оттенках и от большего числа производителей. Компания "С-Кровля" продолжает радовать своих клиентов ассортиментом высококачественных товаров для кровли. У нас продается лучшая металлочерепица, которая только есть на украинском рынке. Но с учетом ряда факторов стоимость самого популярного кровельного покрытия в 2021-м году значительно выросла.

Почему рост цен на металлочерепицу неизбежен?

2020-й год был сложным для всех, а общемировой кризис, вызванный пандемией, наложил отпечаток и на стоимость строительных материалов, включая и металлочерепицу. Тех, кто планировал строительство кровли в 2021-м, такая ситуация огорчила, но все равно приходится подыскивать наиболее приемлемые материалы и заканчивать кровельные работы. Компания "С-Кровля" готовится к тому, что цена на металлочерепицу вырастет до конца этого года в среднем на 30-40%. Этому есть вполне объективные причины:

Продолжительные карантинные ограничение стали причиной сокращения экспорта сырья из многих стран, особенно из Китая.

Экономический кризис смогли выдержать не все производства — многие заводы были вынуждены закрыться.

Временное снижение спроса на кровельную продукцию заставило комбинаты снизить объемы производства.

Хотелось бы верить, что больше, чем на указанный уровень цены не буду расти, ведь многим покупателям просто придется искать альтернативу металлочерепице из-за дороговизны этого материала.

О всех изменениях ценовой политики металлочерепицы вы всегда можете узнать на сайте нашей компании: https://skrovlya.kiev.ua/metallocherepitsa/. Вы можете отслеживать здесь появление новинок, изменение всех цен, также удобно найти абсолютно все характеристики материалов и их описание на одном сайте. "С-Кровля" делает всё, чтобы формат продаж был удобным для всех и ограничительные меры не влияли на возможность совершить грамотный подбор товаров для совершенствования кровельной конструкции.

Какие нас ждут перспективы?

Многие домовладельцы в раздумьях, что же делать — закончить начатое строительство или ждать улучшений экономической ситуации.

С одной стороны — неизвестно, как быстро и вообще смогут ли многие вернуться к прежнему уровню дохода. Это означает, что при наличии минимальных возможностей, лучше закончить обустройство кровли при минимальных тратах.

Но если есть неуверенность в том, что вас ждет в ближайшее время и замена покрытия может подождать, лучшим решением будет отложить такие серьезные капиталовложения.

Уменьшение поставок сырья, особенно высококачественного, а также банкротство многих производственных предприятий диктуют свои правила, поэтому покупателям приходится выбирать покрытия по тем ценам, которые ещё года полтора назад просто вызвали бы недоумение. Сейчас выбора нет — приходится тратить на задуманное в разы больше денежных средств.

Обратившись в "С-Кровля" вам помогут подобрать максимально доступный вариант металлочерепицы, исходя из ваших пожеланий и возможностей. Выбор нужно делать взвешенно и только после ознакомления с техническими характеристиками изделия, чтобы ваша крыша была:

надежной и долговечной,

стойкой к влияниям и не требовательна к уходу.

Вместе с тем, не забывайте, насколько важными являются декоративные данные волнистых листов — они отвечают за вид и образ вашего домовладения, а не только крыши.