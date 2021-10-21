Налоговики выявили в Украине около 600 "убыточных" АЗС

Государственная налоговая служба (ГНС) выявила 594 автозаправочные станции (АЗС), на которых выручка от продажи горючего и полученный доход были меньше минимальных расходов на содержание такого объекта.

По информации ведомства, декларирование низкой выручки от продажи топлива на АЗС является одним из основных рисков, которые указывают на необходимость организации и проведения фактических проверок таких объектов.

В ГНС отмечают, что только за три месяца (с июня по сентябрь 2021 года) в Украине удалось уменьшить количество малодоходных АЗС на 24%, а выручку от продажи горючего в этом бизнесе увеличить вдвое.

В результате проверок к нарушителям будут применены штрафные санкции на сумму более 46 млн грн.

В ГНС добавили, что ведомство проводит постоянный мониторинг и анализ деятельности предприятий, которые занимаются розничной торговлей топливом через АЗС.

Ранее сообщалось, что в октябре стоимость автомобильного топлива будет повышаться из-за его подорожания на внешних рынках, вызванного восстановлением экономик после кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, и соответствующим ростом спроса.

Напомним, что 23 сентября Минэкономики определило на третью декаду сентября 2021 года среднюю стоимость одного литра дизтоплива в 22,59 грн, а одного литра бензина — 26,17 грн.

Максимальная цена на бензин не должна превышать 31,17 грн/л, а на дизтопливо — 29,59 грн/л.