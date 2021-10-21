Энергетика 10 минут назад

Налоговики выявили в Украине около 600 "убыточных" АЗС

В результате проверок к нарушителям применены штрафные санкции на сумму более 46 млн грн

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Государственная налоговая служба (ГНС) выявила 594 автозаправочные станции (АЗС), на которых выручка от продажи горючего и полученный доход были меньше минимальных расходов на содержание такого объекта.

По информации ведомства, декларирование низкой выручки от продажи топлива на АЗС является одним из основных рисков, которые указывают на необходимость организации и проведения фактических проверок таких объектов.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В ГНС отмечают, что только за три месяца (с июня по сентябрь 2021 года) в Украине удалось уменьшить количество малодоходных АЗС на 24%, а выручку от продажи горючего в этом бизнесе увеличить вдвое.

В результате проверок к нарушителям будут применены штрафные санкции на сумму более 46 млн грн.

Читайте также:
При обысках на АЗС Одесчины обнаружено 200 тонн нелегального топлива, — Ткаченко

В ГНС добавили, что ведомство проводит постоянный мониторинг и анализ деятельности предприятий, которые занимаются розничной торговлей топливом через АЗС.

Ранее сообщалось, что в октябре стоимость автомобильного топлива будет повышаться из-за его подорожания на внешних рынках, вызванного восстановлением экономик после кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, и соответствующим ростом спроса.

Напомним, что 23 сентября Минэкономики определило на третью декаду сентября 2021 года среднюю стоимость одного литра дизтоплива в 22,59 грн, а одного литра бензина — 26,17 грн.

Максимальная цена на бензин не должна превышать 31,17 грн/л, а на дизтопливо — 29,59 грн/л.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Минэкономики оценило теневой объем аренды земли в десятки миллиардов гривен
Минэкономики оценило теневой объем аренды земли в десятки миллиардов гривен
На Закарпатье заблокировали контрабанду ртути из Украины в ЕС (ФОТО, ВИДЕО)
На Закарпатье заблокировали контрабанду ртути из Украины в ЕС (ФОТО, ВИДЕО)
20 трендов современности, которые определяют развитие общества, культуры и сферы HoReCa
20 трендов современности, которые определяют развитие общества, культуры и сферы HoReCa
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Пользователи Instagram смогут делать совместные посты

  3. В ОПЗЖ решили выгнать Киву из партии

  4. Ледники Килиманджаро и других гор в Африке растают через 20 лет

  5. Как ритейлеры отнеслись к скандалу вокруг бренда YARO и почему не все его бойкотируют

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...