Экономика 50 минут назад

При обысках на АЗС Одесчины обнаружено 200 тонн нелегального топлива, — Ткаченко

Топливо предполагалось продать без уплаты налогов

При обысках на АЗС Одесчины обнаружено 200 тонн нелегального топлива, — Ткаченко При обысках на АЗС Одесчины обнаружено 200 тонн нелегального топлива, — Ткаченко

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области совместно с сотрудниками УСБУ в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры разоблачили одно из хозяйственных обществ в уклонении от уплаты налогов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

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Установлено, что должностные лица предприятия организовали реализацию горюче-смазочных материалов за наличные средства без отражения в налоговой отчетности предприятия.

В ходе проведения мероприятий по противодействию незаконному обороту горючего во исполнение поручения премьер-министра и в рамках расследования уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков в сети АЗС.

"По результатам обысков осуществлен отбор образцов горюче-смазочных материалов, а также выявлены горюче-смазочные материалы в количестве почти 200 тонн ориентировочной стоимостью более 7 млн грн", — отметил начальник Главного управления борьбы с финансовыми преступлениями В. М. Ткаченко.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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