Бизнес 1 час назад

Налоговые долги ФОП в 2021 году выросли на 450 млн грн, превысив прошлогодний рекорд

В частности, должник-рекордсмен задолжал почти 4% от всех 7,27 млрд грн долга украинских предпринимателей

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

За январь-август сумма налогового долга украинских физлиц-предпринимателей выросла на 451 млн грн, в частности на 47 млн грн на национальном уровне и на 404 млн на местном. Об этом свидетельствуют данные платформы по работе с открытыми данными Opendatabot.

Таким образом, на начало сентября налоговый долг ФОП составлял почти 7,27 млрд грн, что на 35 млн грн превысило рекордный показатель, зафиксированный на начало декабря 2020 года. Из этой суммы долги по общегосударственным налогам составляют 2,44 млрд грн, по местным — почти 4,83 млрд.

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При этом долги ФОП по налогам растут в Украине почти все пять лет, за которые приводятся данные, но сильно замедлили общий рост в последний год.

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В частности, за аналогичный 8-месячный период 2020 года они выросли даже чуть больше — на 465,5 млн грн (почти весь рост — 438,7 млн — пришелся, опять же, на местные налоги).

А вот за первые восемь месяцев 2019 года был отмечен рост вдвое больший — почти 990 млн грн (однако долги по местным и общегосударственным налогам распределились почти поровну).

В целом за предыдущий год долги выросли лишь на 147 млн грн, причем только за счет местных, долги же на национальном уровне даже сократились на 24,5 млн грн.

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За 2019 же год рост составил в 10 раз больше — 1,48 млрд грн (плюс 619,8 млн грн к общегосударственным долгам и плюс 861,4 млн грн к местным). В 2018 году долги ФОП подросли соответственно на 247,6 и 918,5 млн грн, то есть на 1,17 млрд грн в целом.

Сообщается также, что наибольшие суммы государству должны предприниматели сферы розничной торговли (1,72 млрд грн), оптовой торговли (899 млн грн) и логистики (487 млн грн). Их доля составляет 26,2%, 13,7% и 7,4% соответственно.

Еще 5% приходится на сферу наземного и трубопроводного транспорта, 4,8% — на операции с недвижимостью, 4% — на авиатранспорт, 3,4% — на сферу питания, 2,4% — на сельское хозяйство, 2,3% — на торговлю автомобилями и мотоциклами, 2,2% — на обеспечение деятельности хед-офисов и консультирование по управлению. На "другие" приходится 28,5% налоговых долгов ФОП. При этом общая сумма по всем позициям в данной статистике составляет лишь 6,57 млрд грн.

Самым большими должниками среди индивидуальных предпринимателей в Украине является Волчков Валерий Николаевич (281 млн грн), Кираковский Максим Вячеславович (99 млн грн) и Багрий Игорь Владимирович (81,5 млн).

Напомним также, что сам Opendatabot в ноябре 2020 года стал бесплатным для всех украинских физлиц-предпринимателей. До этого отслеживать изменения в госреестрах, подавать отчеты в налоговую и платить налоги через сервис можно было лишь за 270 грн в месяц.

Источник фото: Depositphotos

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