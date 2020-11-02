Opendatabot стал бесплатным для физлиц-предпринимателей

Сервис открытых данных Opendatabot стал бесплатным для всех украинских физлиц-предпринимателей, сообщает AIN.ua.

Ранее отслеживать все изменения в государственных реестрах, подавать отчеты в налоговую и платить налоги через Opendatabot можно было лишь используя профессиональный аккаунт, что стоило 270 грн в месяц.

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Теперь все сервисы для ФЛП можно подключить в обычном аккаунте. Для этого достаточно подтвердить его с помощью электронной цифровой подписи. Opendatabot доступен в Viber, Telegram и Messenger, а также на iOS

и Android.

В частности, доступны отслеживание изменений в едином государственном реестре (появление налогового долга, изменение группы единого налога и статуса плательщика НДС), подача налоговых отчетов и уплата налогов, подписание с помощью ЭЦП и обмена с контрагентами, договорами, счетами и актами, отслеживание арестов движимого имущества, изменений в реестре недвижимости и реестре должников.

Профессиональные аккаунты в Opendatabot останутся — они дают возможность малому бизнесу и юристам мониторить до 10 компаний или 10 судебных дел.

"Мы уже прибыльны и имеем возможность запускать бесплатные сервисы для ФЛП, которых мы считаем основой новой украинской экономики", — пояснил такое решение основатель проекта Алексей Иванкин.

Напомним, в июне Opendatabot запустил бесплатный мониторинг штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Отметим, что недавно Opendatabot был использован и для опроса общественного мнения: 19 октября пользователи чат-бота ответили на пять вопросов от президента Владимира Зеленского.