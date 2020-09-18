Мониторить СМИ, узнать настроение команды, заплатить ЕСВ: 7 чат-ботов полезных для бизнеса

Бизнес уже давно интегрировал чат-боты в свои процессы: роботы успешно бронируют для посетителей столики в ресторанах, подбирают авиа-билеты по выгодным ценам, а иногда даже успокаивают недовольных сервисом клиентов.

В то же время в мессенджерах есть достаточное количество деловых чат-ботов, полезных для самих предпринимателей. Они фиксируют доходы и расходы, напоминают бизнесменам о важных мероприятиях и даже считывают настроение команды. Delo.ua отобрало из них семь самых полезных и интересных.

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PatentBot

Удобная программа, позволяющая зарегистрировать свою торговую марку прямо в мессенджере Facebook. На данный момент работает в Украине, странах Европы, США и даже в Китае.

Свободно ли выбранное имя ТМ в открытых базах данных отдельной страны бот проверяет бесплатно, а вот за поиск соответствий в закрытых базах робот просит 400 грн + официальные сборы.

За стандартную регистрацию марки в течение двух лет нужно заплатить 1989 грн, а за ускоренную в пределах 8-9 месяцев — 3978 грн + официальные сборы.

Стоит отметить, что в разных странах стоимость регистрации ТМ отличается. При этом оплата проходит прямо в мессенджере, также бот дает пользователю возможность следить за статусом заявки.

Пообщаться с ботом можно по ссылке.

ReporTax

Этот бот предназначен для физических лиц предпринимателей. В переписке Telegram он фиксирует дату, сумму и валюту дохода, а позднее автоматически высчитывает месячный доход и рассчитывает сумму налогов. При этом программа предупреждает ФЛП об их долгах по ЕСВ и единому налогу, вовремя подает отчеты в госорганы и консультирует по проблемным моментам.

Чтобы вовлечь бота в ведение бухгалтерии, нужно сообщить ему электронную почту, налоговый номер и загрузить электронную подпись. За помощь программы придется платить 75 грн в месяц. Начать ее использование можно здесь.

CurrencyAssistantBot

Простой, но от этого не менее полезный робот в Telegram, который находит в определенной локации лучший курс покупки/продажи валюты. Правда, выгодные предложения программа ищет только в банках, без учета обменников. Еще она умеет показывать изменения курса за последние два года. Воспользоваться ботом получится бесплатно по ссылке.

MediaMonitoringBot

Этот бот в Telegram может понадобиться предпринимателям, которые тщательно следят за имиджем своего бренда. Программа позволяет быть в курсе того, что пишут о компании более 250 самых посещаемых украинских медиа. Для этого пользователю нужно всего лишь вбить в поиск заданное слово, например, название компании.

Через пять минут после появления слова в публикации пользователю приходит уведомление со ссылкой на материал. Бесплатно можно отслеживать до пяти слов с лимитом в 10 уведомлений в сутки. За 69 грн в месяц или 690 грн в год получится следить уже за 10 словами, а лимит уведомлений повышается до 100 в день.

Премиум-подписка за 299 грн в месяц или 2990 грн в год предполагает мониторинг до 25 слов с не ограниченным количеством уведомлений. Кроме того, такой пакет позволяет указывать стоп-слова — теги, которые отсеивают неинтересные пользователю публикации, даже если там есть ключевые слова. Платная программа также еженедельно отчитывается по найденным данным. Запустить бота можно тут.

OpenDataBot

Пожалуй, самый знаменитый бот в списке — он давно и успешно взаимодействует с государственными реестрами и другими открытыми базами данных. С помощью робота легко проверять информацию о потенциальных партнерах, подрядчиках, клиентах и, конечно, можно мониторить ведомости в госреестрах о своей компании.

При этом программа умеет уведомлять о долгах предпринимателя или же о повестках в суд, если таковые есть. Для этого нужно найти в ней свою компанию или ФЛП и подписаться на обновления. Познакомиться с ботом можно в Telegram или Facebook.

Elin

Особый робот в перечне — работает только в корпоративном мессенджере Slack, однако при этом у Elin достаточно нетривиальные способности: она умеет считывать настроение команды и измеряет ее вовлеченность в работу через 140 маркеров.

По факту бот измеряет индекс лояльности сотрудников без длинных и утомительных опросников на этот счет. Каждый день он задает несколько обычных вопросов по типу "Как ты себя чувствуешь?" или "Ты доволен проектом?", учитывая не только сами ответы, но и скорость отклика сотрудника, частоту взаимодействия с другими, общение с ними вне работы и другие факторы.

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В итоге собранные данные программа генерирует в общую инфографику о психо-эмоциональном состоянии команды с маркерами "Вовлеченность", "Настроение", "Благополучие", "Сотрудничество" и "Влияние". Благодаря этой информации руководство может легко уловить настрой сотрудников и предпринять соответствующие меры.

Бот знает только английский и бесплатный для компаний до 50 сотрудников. Годовая подписка для бизнеса со штатом до 500 человек будет стоить уже около 28,2 тысяч грн, а для команды побольше — 56,5 тысяч грн. Если же корпорация насчитывает более 1500 работников, о цене придется договариваться. Найти робота можно здесь.

Hello Jarvis

Подойдет предпринимателям, которые активно посещают всевозможные мероприятия и не хотят пропустить ни одно из них. Незатейливый бот-сова вежливыми напоминаниями не даст о них забыть.

Минус программы в том, что работает она только с запланированными событиями в Facebook, зато дает возможность не переносить их в личный календарь или ежедневник. Заручиться поддержкой личного ассистента в мессенджере можно бесплатно по ссылке.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua