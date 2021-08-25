IT и Телеком 1 час назад

В Украине запустили интерактивную налоговую карту

Интерактивная налоговая карта позволяет в онлайн-режиме получать актуальную информацию о налоговых обязательствах

Фото: пресс-служба ГНСУ Фото: пресс-служба ГНСУ
Фото: пресс-служба ГНСУ

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) при содействии Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины внедряет интерактивную налоговую карту Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, интерактивная налоговая карта Украины позволяет в онлайн-режиме в любое время без обращения в органы ГНСУ получать актуальную информацию об агрегированных показателях в части уплаченных сумм налоговых платежей, начисленных налоговых обязательствах, суммах налогового долга, излишне уплаченных сумм и сумм платежей, которые уплачены и будут начислены в следующих периодах.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Информация предоставляется по Украине и в разрезе:

– регионов;

– территориальных общин;

– видов экономической деятельности;

– налогов;

– видов бюджетов;

– систем налогообложения;

– организационно-правовых форм;

– типов плательщика (физические и юридические лица);

- статуса плательщика (большой, средний, малый бизнес и некоммерческие учреждения).

Читайте также:
Взятка или публичная война: как в Украине бизнес решает проблему блокировки НДС-накладных

На следующем этапе планируется реализовать возможность отображения графиков, показателей на отчетную дату по сравнению с предыдущим периодом, создание паспортов территориальных общин.

Налоговая карта, которая сейчас работает в тестовом режиме, уже доступна пользователям на вебпортале ГНСУ и в открытой части Электронного кабинета, а также по ссылке: https://map.tax.gov.ua.

Напомним, в начале апреля Министерство цифровой трансформации совместно с Государственной налоговой службой анонсировали новые налоговые услуги для бизнеса в мобильном приложении и на портале "Дия".

За год функционирования портала "Дия" через него зарегистрировались более 275 тысяч физических лиц — предпринимателей (ФЛП). Лидером по использованию этого сервиса стала Днепропетровская область — возможностью открыть ФЛП таким способом воспользовались более 23 тысяч жителей региона.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Паспортизація" мобільних послуг: наступ на свободи чи захист українців?
"Паспортизація" мобільних послуг: наступ на свободи чи захист українців?
Минфин обещает законопроект о косвенном определении доходов украинцев до конца 2021 года
Минфин обещает законопроект о косвенном определении доходов украинцев до конца 2021 года
Рада приняла в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины
Рада приняла в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины
Загрузка...
Новое видео
Как украинцы подвинули Теслу? Электробайки DelFast: 300 инвесторов, тысячи испытаний

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Талибан" казнит гражданских и представителей бывшей власти Афганистана — ООН

  3. Когда откроют урбан-парк на ВДНГ, кто там выступит и что нового на 20 других площадках

  4. Почти три четверти украинцев готовы уволиться из-за низкой зарплаты — опрос

  5. Депутат Киевоблсовета Павлушко фиктивно развелся с женой, чтобы получить 30 га земли — СМИ

Ивент
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
7 серпня відбулася урочиста церемонія нагородження премією "Герої малого бізнесу 2021". На церемонію прибули понад 130 учасників — представники малого та середнього бізнесу з усієї країни і, звісно, Delo.ua. Розповідаємо, що там відбувалося
Загрузка...