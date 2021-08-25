В Украине запустили интерактивную налоговую карту

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) при содействии Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины внедряет интерактивную налоговую карту Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, интерактивная налоговая карта Украины позволяет в онлайн-режиме в любое время без обращения в органы ГНСУ получать актуальную информацию об агрегированных показателях в части уплаченных сумм налоговых платежей, начисленных налоговых обязательствах, суммах налогового долга, излишне уплаченных сумм и сумм платежей, которые уплачены и будут начислены в следующих периодах.

Информация предоставляется по Украине и в разрезе:

– регионов;

– территориальных общин;

– видов экономической деятельности;

– налогов;

– видов бюджетов;

– систем налогообложения;

– организационно-правовых форм;

– типов плательщика (физические и юридические лица);

- статуса плательщика (большой, средний, малый бизнес и некоммерческие учреждения).

На следующем этапе планируется реализовать возможность отображения графиков, показателей на отчетную дату по сравнению с предыдущим периодом, создание паспортов территориальных общин.

Налоговая карта, которая сейчас работает в тестовом режиме, уже доступна пользователям на вебпортале ГНСУ и в открытой части Электронного кабинета, а также по ссылке: https://map.tax.gov.ua.

Напомним, в начале апреля Министерство цифровой трансформации совместно с Государственной налоговой службой анонсировали новые налоговые услуги для бизнеса в мобильном приложении и на портале "Дия".

За год функционирования портала "Дия" через него зарегистрировались более 275 тысяч физических лиц — предпринимателей (ФЛП). Лидером по использованию этого сервиса стала Днепропетровская область — возможностью открыть ФЛП таким способом воспользовались более 23 тысяч жителей региона.