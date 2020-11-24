"Нарастить выплавку стали поможет стимулирующая инвестиционная политика", — отчет GMK

Украинская металлургия к 2030 году может нарастить выплавку стали на 14,4% к уровню 2019 года — до 23,8 млн тонн и увеличить валютные поступления от экспорта на 600 млн долларов в год. Дополнительно будет сгенерирован ВВП на 1,75 млрд долларов, а налоговые поступления в бюджет возрастут на 400 млн долларов в год.

Об этом говорится в исследовании "Металургія України: візія 2030", представленном 20 ноября аналитическим центром GMK Center на платформе "Центру економічного відновлення".

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По мнению аналитиков GMK Center, выполнение данных целей вполне возможно при реализации 4 условий: стимулирующей инвестиционной политики государства, развития внутреннего рынка, последовательной работы по противодействию протекционизму и системной экологической политики.

"Стимулирующая инвестиционная политика подразумевает макроэкономическую стабильность, взвешенную монетарную политику и улучшение инвестиционного климата. Здесь же следует сказать о взвешенной налоговой и тарифной политике. Ведь любые проблемы с бюджетом государство перекладывает на бизнес", — пояснил главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.

Сегодня Украина имеет уровень потребления стали на душу населения в 2 раза ниже, чем в Беларуси или Румынии. Эксперты считают, что это указывает на возможность роста внутреннего рынка не менее чем на 50%.

Как говорится в исследовании, на сегодня против металлопродукции из Украины действует 32 антидемпинговых меры и 4 защитных в 14 странах мира. Украина крайне неэффективна в разрешении торговых споров и имеет один из самых низких в мире показателей успешных кейсов, когда расследование не завершалось введением пошлин. Необходимо противодействие торговым ограничениям посредством торговой дипломатии, активизации работы по заключению торговых соглашений, а также активной позиции государства в торговых спорах против отечественной продукции.

"Стратегия металлургии должна стать важной частью Национальной экономической стратегии и не только потому, что металлургия сегодня является базовой отраслью экономики и обеспечивает 12% ВВП по всей цепочке, является крупным работодателем и инвестором. Гораздо важнее, что металлургия сохранит свой статус базовой в экономике будущего", — резюмировал директор GMK Center Станислав Зинченко.