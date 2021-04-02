СЕО CСloan Наталья Клевакина: "Цель холдинга — обеспечить клиентам финансовую поддержку"

Что вы можете назвать своими наиболее значимыми достижениями за последние два года?

Прежде всего, выбран новый инновационный вектор развития компании, внедрено много IT-решений и доработок, которые позволили компании прирасти, сократить расходы и выйти на другой качественный уровень обслуживания клиентов.

Еще одним важным достижением стало создание сплоченной команды профессионалов и единомышленников, которые стремятся к одной цели. Общая цель нашего холдинга Equfin — обеспечить своим клиентам финансовую поддержку.

Что для вас означает кризис? Что стало для вас открытием/инсайтом?

Кризис — это всегда стресс, однако существует мнение, что для кого-то кризис — это проблема, а для кого-то — возможности. Для нас он стал возможностью перестроить внутренние процессы компании, чтобы они стали более автономными и независимыми от человеческого фактора. Это помогло масштабировать бизнес, не увеличивая расходы.

Несмотря на вызовы времени и удаленный формат работы, наша команда показывала и продолжает показывать высокий уровень профессионализма. Считаю, что за этот период компания CCloan вышла на новый уровень развития.

Какие тренды наиболее влияют на вашу отрасль, компанию, на вас лично?

Сильно влияют изменения законодательства, в том числе переход под нового регулятора — Национальный банк Украины. Также влияют любые инновации на финтех-рынке, они позволяют становиться более технологичными и оцифровать многие бизнес-процессы.

Для меня как руководителя тренд удаленной работы оказался не очень комфортным. Считаю, что с сотрудниками эффективнее общаться в офлайн-формате. Хотя на практике мы убедились, что команда показывает отличный результат, работая и вне офиса.

Какие реформы произошли в компании за последнее время и как они повлияли на финансовые результаты CСloan?

Компания постоянно меняется и совершенствуется благодаря внутреннему аудиту. С его помощью мы находим новые резервы для повышения эффективности, что положительно влияет на финансовые результаты: снижение расходов, увеличение доходов и повышение эффективности процессов.

Как изменился спрос на ваши услуги в мировом и украинском измерении? Какие продукты стали драйверами рынка?

Во время кризиса спрос на наши услуги немного упал, поскольку люди не были уверены в завтрашнем дне и с осторожностью относились к распределению своих финансов. Так было в первой половине года, но во втором полугодии спрос восстановился. Если бы не пандемия, спрос на кредитные продукты в 2020 году был бы выше, чем в 2019-м.

В мировом масштабе наблюдается сокращение PDL-рынка в силу внутригосударственной регуляции. Также заметна тенденция к переходу этого бизнеса в новые виды и модели благодаря интеграции с другими сферами, например, страхованием.

Какие новые продукты появились на рынке? Возможно, что-то было придумано вашей компанией?

На нашем рынке абсолютно новых продуктов назвать не могу, зато отмечу актуальную тенденцию, которая помогает ускорить процесс выдачи кредита, — внедрение удаленной идентификации, например, с помощью систем BankID и "Дія". Это удобно как для клиентов, так и для компаний. Также отмечу развитие автоматизированных систем общения с клиентами, они экономят время на обслуживание и решение запросов.

Насколько диджитализация стала обязательным условием преуспевания на рынке? Что было сделано в компании и как это отразилось на экономике предприятия?

CCloan на 100% digital-компания, все наше обслуживание происходит онлайн: выдача кредитов и консультация клиентов полностью дистанционны. Считаю, что на сегодняшний день любой офлайн-бизнес должен иметь онлайн-альтернативу, иначе его выживание станет вопросом времени.

Какой тип лидерства вы исповедуете и почему именно он наиболее востребован сегодня? Что стало важным в отношениях с командой сегодня?

Говоря о построении отношений с командой, мне нравится фраза "Сотрудники не боятся руководителя, они боятся его подвести". Считаю, что демократические отношения в коллективе — залог эффективной работы и здоровой коммуникации. Лично для меня важно, чтобы рядом были люди, которые смотрят со мной в одну сторону, тогда все рабочие вопросы решаются очень легко.

Какие компетенции вам понадобились в этом году больше всего?

Умение предвидеть завтрашний день и чувствовать, как изменится мир в ближайшее время.

Какие произошли изменения в настроениях ваших клиентов или партнеров? На что стали больше обращать внимание и почему?

Безусловно, наш рынок перенасыщен количеством финансовых компаний, поэтому на первое место выходит высокое качество обслуживания. Сейчас успеха достигают только те, кто заботится о потребностях своих клиентов и ищет пути их удовлетворения.

В настоящее время главный вектор развития — это синергия с партнерами. Речь идет о проектах со страховыми компаниями и интеграции в e-commerce в рамках потребительского кредитования

Что именно изменилось в правилах рынка, когда регулятором стал Нацбанк, и как это повлияло на его участников?

Однозначно на нашем рынке произошли качественные изменения. Стандарты НБУ очень высокие, мы убедились в этом на примере регуляции банков. К МФО эти требования также применимы, от этого мы только вы­играем, поскольку рынок станет более цивилизованным, а значит, мы достигнем своей цели — удовлетворенный и счастливый клиент.

Назовите самый важный для компании проект сейчас. В чем его суть и как он повлияет на дальнейшую работу CСloan?

В настоящее время главный вектор развития — это синергия с партнерами. Речь идет о проектах со страховыми компаниями и интеграции в e-commerce в рамках потребительского кредитования. Надеемся, что все эти проекты будут реализованы уже в 2021 году и дадут первые результаты.

Какие у компании планы на будущее? Опишите, какой вы видите свою компанию и отрасль через пять лет? Изменились ли эти планы в карантинных реалиях?

Наш холдинг параллельно развивает много бизнес-направлений. Я представляю CCloan активным участником этих направлений, частью общей синергии. Что касается кредитного рынка Украины, уверена, что мы продолжим быть его мощными участниками. Карантин никак не повлиял на планы расти и становиться лучше. Благодаря всем новым вызовам мы только убедились, что наша стратегия актуальна и востребована.