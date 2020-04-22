Назначенный ФГИ менеджмент "Электротяжмаша" и ОПЗ банкротит госкомпании — СМИ

Назначенный Фондом госимущества перед приватизацией менеджмент госпредприятий "Электротяжмаш" и Одесский припортовый завод неэффективно управляет госкомпаниями и ведет их к банкротству.

Об этом пишет в своем блоге на "Украинской правде" экономический журналист Сергей Лямец.

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"У меня есть только один вариант объяснения: воруют. Воруют там, на местах. И, судя по всему, воруют еще больше и еще воруют с убытков. А это называется "мародерство", — пишет Лямец.

Согласно приведенным данным, "Электротяжмаш" в 1 квартале 2020 года выпустил продукции всего на 160 млн гривен, что на 72% меньше, чем в 3 квартале 2019 года, а поступления от заказчиков снизились — на 85% — с 600 млн до 90 млн гривен.

В ноябре 2019 года ФГИ назначил и.о. главы компании Виктора Бусько. По словам замглавы Фонда госимущества Сергея Игнатовского, это было взвешенное решение. Приватизация "Электротяжмаша" планировалась в первой половине 2020 года.

Журналист также отмечает, что ОПЗ, после смены менеджмента, стремительно наращивает убытки.

В частности, 4 квартал 2019 года предприятие закончило с убытком 929,8 млн гривен. В 1 квартале 2020 убыток вырос до 1,510 млрд гривен.

"Это беспрецедентное падение показателей за всю историю работы ОПЗ на рынке", — пишет журналист.

В январе 2020 ФГИ назначил и.о. главы правления ОПЗ ресторатора Николая Синицу.

Под контролем Фонда госимущества также находятся предприятия из ТОП-5 фаворитов приватизации: АО "Турбоатом", ЧАО "Президент-Отель", "Центрэнерго", АТ "Объединенная горно-химическая компания".