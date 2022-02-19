"Несладкая жизнь": производители шоколада и презервативов поднимают цены

Презервативы и шоколад скоро подорожают: производители сладостей и презервативов – швейцарская Nestle и британская Reckitt – предупредили о росте цен на свою продукцию из-за роста производственных затрат.

Об этом сообщает BBC.

Марк Шнайдер, президент Nestlé, которая занимается такими брендами, как KitKat и Nescafe, сказал, что цены вырастут в этом году и что все аспекты деятельности компании пострадали от инфляции.

"Можно с уверенностью предположить, что увеличение затрат в 2022 году будет выше, чем в 2021 году, и это то, что мы должны отразить в наших ценах. Сейчас в компании почти нет места, свободного от инфляции. Вы можете хеджировать некоторые из этих вещей, а некоторые нет", - заявил Марк Шнайдер.

Подобные настроения были поддержаны Reckitt, компанией, производящей такие продукты, как Dettol и Durex.

Однако, несмотря на то, что в 2021 году расходы Reckitt выросли на 11%, генеральный директор Лаксман Нарасимхан заявил, что компания надеется компенсировать часть увеличения, и продукты не вырастут на такую ​​сумму.

Джефф Карр, финансовый директор Reckitt, заявил, что расходы фирмы выросли по всей линии, начиная от сырой нефти и пластика, заканчивая транспортировкой и заработной платой.

"Компания оптимизирует более высокие операционные расходы за счет эффективности и лучшей закупки. Мы перекладываем некоторые цены на потребителей, но мы минимизируем их с помощью программ, которые у нас есть, чтобы компенсировать это увеличение затрат", - заявил Джефф Карр.

Отмечается, что инфляция достигла 30-летнего максимума в 5,5% в январе, и, по оценкам Банка Англии, стоимость жизни может вырасти на 7% к весне, что намного превышает целевой показатель инфляции в 2%.

Дэнни Хьюсон, финансовый аналитик AJ Bell, сказал, что владельцы крупных брендов столкнулись с "важным испытанием, учитывая давление на стоимость жизни".

"Потребители могут не выдержать повышения цен, поэтому существует риск, что они купят меньше популярных и более дорогих брендов и/или перейдут на более дешевые варианты", — добавил Дэнни Хьюсон.

В январе 2022 года мировые цены на продовольствие установили 11-летний рекорд. Согласно данным отчета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), наибольший рост цен наблюдался на растительное масло и молочные продукты.