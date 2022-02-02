Инфляция в еврозоне побила новый рекорд: из-за скачка цен ЕЦБ собирается на внеочередное заседание

В январе в странах Евросоюза инфляция ускорилась до 5,1%, установив новый рекорд. Из-за этого Европейский центральный банк планирует провести внеочередное заседание. Об этом сообщает CNBC.

Центральный банк еврозоны планирует сосредоточиться на инфляции, геополитических рисках и недавнем росте доходности облигаций.

Кроме того, ЕЦБ собирается рассмотреть возможность введения независимой денежно-кредитной политики в Евросоюзе в то время, как Федеральная резервная система США (ФРС) решила перейти к более жесткому регулированию

"Инфляция продолжает удивлять своим ростом, ФРС США, похоже, собирается повышать ставки до шести раз в этом году начиная с 16 марта. На этом фоне дебаты в Европейском центральном банке, вероятно, станут еще более спорными, чем раньше", — рассказал главный экономист Berenberg Bank Хольгер Шмидинг.

Еще одним важным пунктом повестки дня ЕЦБ будет напряженность в отношениях между Россией и Украиной, отметили в издании.

" Если напряженность усугубится, что приведет к перебоям в поставках энергоносителей в Европу , мы ожидаем, что ЕЦБ сильнее сосредоточит внимание на влиянии этого фактора на экономический рост и финансовую стабильность", — рассказал представитель ЕЦБ Анатолий Анненков.

Ранее уже сообщалось, что Европа готовится к более масштабному сокращению поставок энергоресурсов. Стало известно, что США ведут переговоры с энергокомпаниями о поставках газа в ЕС в случае вторжения России в Украину.

Представители Госдепартамента США уже обратились в энергетические компании с запросом, смогут ли они обеспечить дополнительные поставки газа в случае вторжения России в Украину.