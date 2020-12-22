Нина Домбровская из "Хенкель" в Украине: как пандемия и карантин стали окном возможностей

Как нынешний кризис повлиял на вашу компанию? Что изменилось в подходах к управлению, планированию, работе с персоналом?

Пандемический вызов стал настоящим краш-тестом для всех решений компании, которые Henkel уже несколько лет внедряет в рамках стратегии диджитализации всех своих процессов. Цифровые технологии — неотъемлемая часть деятельности компании, ведь наши подразделения работают по всему миру. Как показала пандемия, диджитал-платформы и решения — это основа современного бизнеса, объединяющая производство, логистику, маркетинг, продажи, менеджмент и финансы. Henkel высоко отметила глубину цифровой трансформации украинского бизнеса и нашу способность противостоять локдаунам: это и цифровые платформы, и готовность сотрудников эффективно работать в условиях изменившейся реальности.

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Весной мы переформатировали деятельность за сутки: покинули офисы, забрав домой ноутбуки. Это было необычно, но мы справились. Такой формат работы требует более тесного контакта руководителей с их командами, более четкой постановки задач и постоянного контроля их выполнения. Тем не менее люди показали высокую степень устойчивости при работе в экстраординарных обстоятельствах, поскольку смогли отлично адаптироваться к ним. Сохранилась непрерывность процессов, мы даже обошли некоторых наших топ-конкурентов.

Ваша компания уделяет внимание устойчивому развитию. Каковы принципы такого подхода и почему это важно?

"Хенкель" — одна из компаний-основоположниц принципов бизнес-деятельности в гармонии с окружающей средой. Через два года исполнится 30 лет, как наш первый отчет по стратегии и достижению целей устойчивого развития был обнародован. Это произошло в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро.

Мы сохраняем статус драйвера глобальных процессов в сфере устойчивого развития. В этом году компания Henkel стала одним из 28 глобальных бизнес-лидеров, подписавших корпоративный манифест к правительствам стран для обсуждения и заключения договора ООН о предотвращении загрязнения пластиковыми отходами. Вспомните Парижский меморандум, принятый для предотвращения развития парникового эффекта. "Антипластиковое" соглашение станет таким же историческим шагом по защите окружающей среды. Ежегодно в океаны и другие жизненно важные экосистемы планеты попадает 11 млн тонн пластиковых отходов. "Антипластиковый" манифест Henkel и других глобальных бизнес-флагманов предполагает разработку мировых стандартов, заключение международного соглашения по борьбе с пластиковыми отходами.

Хочу подчеркнуть: в мире трансграничных цепочек поставок сырья и продуктов невозможно решать вопросы устойчивого развития в рамках одной, пусть даже глобальной компании, одной страны, одной производственной, логистической или административной локации. Устойчивое развитие — это общие усилия глобальных и национальных бизнес-флагманов, правительств, рабочих на заводах, усилия живущих в любой общине и каждого из нас! Пластик завершает свой жизненный цикл в наших домах, на наших кухнях, в ванных комнатах. От каждого из нас зависит, попадет ли он в переработку или же останется на "долгую память" нашим потомкам.

Инновации — это драйвер повышения бизнес-эффективности компании, которая при этом находится в гармонии с окружающей средой. "Хенкель" имеет собственные центры научных исследований и технологических разработок

Как достижение целей устойчивого развития влияет на продукцию компании и принятие технологических решений?

У нас амбициозные цели, и уже есть значительные достижения. До 2025 года 100% упаковки продукции "Хенкель" должно подлежать переработке и вторичному использованию. Сейчас этому критерию соответствует свыше 85% упаковки товаров компании. Объем отходов на тонну продукции уменьшился на 40%, потребление воды на тонну продукции сократилось на треть, если сравнивать с показателями 2010 года. К 2040-му "Хенкель" хочет заменить остатки ископаемого топлива, используемого в нашем производстве, альтернативным топливом, не влияющим на окружающую среду. Выбросы СО2 сокращены на 31%, к 2025 году запланировано снижение еще на 65% от показателей 2010-го. К 2040 году Henkel хочет стать компанией с нулевым углеродным следом. Сотни наших подразделений по всему миру работают над достижением этих целей.

Что для вас означают инновации и как их внедряют в компании?

Инновации — это драйвер повышения бизнес-эффективности компании, которая при этом находится в гармонии с окружающей средой. "Хенкель" имеет собственные центры научных исследований и технологических разработок. Компания активно взаимодействует со стартапами. Некоторые проекты и разработки украинского подразделения "Хенкель" были внедрены на уровне глобальной компании. Нам есть чем гордиться.

В Украине "Хенкель" реализует десятки направлений и проектов. Среди наиболее заметных в последнее время можно выделить модернизацию производственных и логистических площадок компании, служащую достижению целей устойчивого развития. Мы использовали окно возможностей в период снижения производственной активности во время пандемии и карантина. На заводе "Хенкель Баутехник (Украина)" в Вышгороде благодаря модернизации повысились качество освещения и энергоэффективность. На заводах в городах Олешки и Балаклея проведена дорогостоящая замена кровли на прозрачное покрытие — солнечное освещение снизило энергопотребление в светлое время суток. Завод в Николаеве — пионер среди заводов "Хенкель Баутехник (Украина)", где используются только электрические погрузчики, что сокращает выбросы выхлопных газов. Такие изменения запланированы на всех производствах "Хенкель" в Украине.

Благодаря обновлению складов ускорились все процессы, что повлияло на уменьшение времени работы двигателей автомобилей, а значит, сократилось количество выбросов. Для оптимизации использования природных ресурсов на всех объектах "Хенкель" в Украине осуществлена реновация систем водоснабжения и водоотведения.

И это только проекты последних месяцев. Как видите, они дают представление об объеме инвестиций компании и масштабе трансформаций для достижения целей устойчивого развития.

Что в компании планируют делать в ближайшее время, чтобы компенсировать возможное падение продаж? Стал ли кризис катализатором онлайн-продаж?

В начале карантина был спад в категории beauty: люди стали меньше покидать дом, из-за этого снизилась необходимость в таких товарах. А вот поддерживать чистоту в связи с пандемией нужно было постоянно, и это вызвало рост сегмента товаров для ухода за домом и товаров для гигиены. В секторе стройматериалов также наблюдался интересный тренд: крупные объекты из-за карантинных ограничений приостановили свою деятельность, однако многие наши соотечественники решили провести небольшой ремонт в своей квартире или же взяться за строительство дома, и это поддержало продажи. Мир все же не остановился!

Нынешние вызовы ставят новые задачи, следовательно, нужно актуализировать стратегии, принятые ранее, поработать над мотивацией для ускорения трансформаций. Например, можно сказать об общей диджитал-стратегии. Сейчас развивается канал интернет-продаж, где мы наблюдаем заметный рост. Конечно, эта задача возникла не вчера. Вызов, брошенный человечеству пандемией, лишь подтвердил правильность нашей стратегии диджитализации по всем направлениям.