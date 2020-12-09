Novus планирует провести ребрендинг супермаркетов Billa

ООО "Новус Украина", которое управляет сетью гипер- и супермаркетов Novus, и входит в литовскую инвестгруппу BT Invest, намерено в течение года перевести работу магазинов Billa под вывеску Novus. Об этом 9 октября заявил операционный директор "Новус Украина" Алексей Панасенко в ходе RAU Summit 2020.

"Менее чем за год нам нужно провести ребрендинг и перевести все магазины Billa под вывеску Novus", — отметил Панасенко.

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Топ-менеджер подчеркнул, что на момент покупки сеть Billa состояла из 35 магазинов. При этом, активные переговоры по покупке конкурента длились более полугода.

"Антимонопольный комитет (АМКУ) мы прошли быстро, потому что Novus и Billa не занимают слишком большую долю на рынке Украины, поэтому видеть нарушения в нашем слиянии не было оснований. Мы будем еще долго проигрывать и в оборотах, и в доли рынка двум крупнейшим компаниям… Мы хотим стать лидером Киева и Киевского региона. И данная сделка соответствовала нашей стратегии укрепить свои позиции в регионе, потому что магазины Billa тоже здесь сосредоточены", — рассказал Панасенко.

Операционный директор "Новус Украина" сообщил, что стоимость сделки "не более $100 млн, и не связана с кредитом ЕБРР", предоставленном компании на аналогичную сумму.

"Мы увеличиваем присутствие на рынке и узнаваемость бренда Novus, потому что были районы, в которых Novus не был представлен. Узнаваемость бренда вырастет, и это так же повлияет положительно на стоимость бренда и на то, как на него смотрят покупатели", — рассказал Панасенко.

Стоит отметить, что ранее в копании "Новус Украина" заявляли, что супермаркеты Novus и Billa продолжат работать в обычном режиме, выполняя ранее достигнутые договорные обязательства перед партнерами и контрагентами для стабильности ведения бизнеса.

Напомним, в середине сентября компания Consul Trade House UAB, которая владеет сетью супермаркетов Novus, и Rewe International AG достигли соглашения о покупке 100% доли в уставном капитале "Билла-Украина", которая владеет сетью супермаркетов под торговой маркой Billa на территории Украины.

В октябре Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение на приобретение компанией UAB Council Trade House (группа Novus) 100% уставного капитала Билла-Украина у компании REWE International AG (Группа REWE).

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Novus представлен на украинском рынке с 2009 года и входит в литовскую группу BT Invest, которая инвестирует и в другие сектора Украины под брендами Stolitsa Group, Retroville и EVT.

Сегодня Novus объединяет мультиформатную сеть в Украине, которая объединяет 46 магазинов. Товарооборот сети Novus в 2019 году составил 11,5 млрд грн.

Австрийская сеть Billa входит в REWE Group и насчитывает 35 магазинов в Украине, расположенных в Киеве, Киевской области и Житомире.

Компания пришла в Украину в начале 2000-х годов, открыв магазины в Киеве, Харькове и Днепре. В 2014 году достигла пика развития, когда количество объектов достигло 39, а в 2017 году решила уйти из регионов страны, сконцентрировавшись на развитии в Киеве и Киевской области.