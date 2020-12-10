Новый формат: сеть EVA запустила продажу колгот в вендинговых аппаратах

Компания РУШ EVA запустила сеть вендинговых автоматов, благодаря которым покупатель может самостоятельно выбрать товар и оплатить его.

Об этом на пресс-конференции сообщила директор департамента СТМ сети EVA Галина Ободец.

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В компании сообщили, что три вендинговых аппарата по продаже колгот ТМ Viv’en Petty уже установлены и работают в тестовом режиме в киевских ТЦ "Пирамида", Retroville и днепровском "Караване".

"Мы принимаем стратегические решения, так как мир динамично меняется и это не является новостью, а новой реальностью. Также меняется бизнес-среда и мы считаем перспективными стратегиями те, которые основаны на инновационности, технологичности и прогрессивности. Именно на этих инструментах, нам, как ритейлерам можно стать еще ближе к покупателям", — комментирует Галина Ободец.

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Один вендинговый аппарат стоит около 3 тысяч евро, без учета установки и настройки программного обеспечения. Срок окупаемости до двух лет. В перспективе компания планирует разнообразить ассортимент в вендинговых аппаратах и добавить ряд других товаров, таких как декоративная косметика, снеки.

Цена на товары в вендинговых аппаратах соответствует цене в физических торговых точках. Чтобы осуществить покупку в вендинговом аппарате компании EVA, необходимо выбрать товар, найти и выбрать его на сенсорной панели, оплатить с помощью банковской карты и получить товар в окне нижней части аппарата.

Оплата наличными не предусмотрена.

В планах компании весной 2021 года установить еще 10 аппаратов. При этом, о масштабировании проекта в компании примут решение после анализа работы уже установленных аппаратов.

Напомним, что корреспондент Delo.ua побывала на чулочно-носочной фабрике Ori Industria SpA в Италии, где производят трикотажные изделия Viv'en Petty для украинской компании РУШ EVA.