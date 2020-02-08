Как в Италии делают чулочно-носочные изделия для украинского ритейлера

Любой крупный бизнес, чтобы быть конкурентоспособным и удерживать позиции на рынке, следит за трендами, изучает потребности своего покупателя и предоставляет широкий ассортимент товара. СТМ (собственные торговые марки — Delo.ua) является престижной и уже неотъемлемой частью крупных ритейлеров, так как товарами масс-маркета уже никого не удивишь.

Украинская компания РУШ EVA на сегодняшний день насчитывает в своем активе около 40 позиций СТМ. Корреспондент Delo.ua побывал на чулочно-носочной фабрике Ori Industria SpA в Италии, где производят трикотажные изделия Viv'en Petty для украинского рынка.

Фабрика была основана в 1963 году, руководят ею уже три династии Gerevini и по сегодняшний день, но уже совместно с династиями технологов из Италии. На ней сохранены все традиции производства на итальянском оборудовании фирмы Lonati, все механики — итальянцы, у некоторых из них по 40 лет опыта работы. Итальянцы считают, что нужно сохранять традицию Made in Italy, что означает "сделано по всем итальянским канонам". Раз в год все сотрудники фабрики проходят курс повышения квалификации.

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Фабрика Ori Industria SpA / Италия. Фото: Delo.ua

Производство колготок начинается с закупки итальянской полиамидной нити, ее проверки на брак. Затем ее отправляют в цех для первого этапа — вывязывания. Все оборудование разное и предназначено для разных видов колготок. На машинах установлены специальные датчики, которые определяют бракованную нить. Все колготки изначально делают по одному чулку и только на дальнейших этапах сшивают вместе.

Полиамидная нить. Фото: Delo.ua

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Для изготовления одной колготки может быть применено до 20 типов нити, а из машины она выходит примерно 3-4 метра длиной. Все колготки "рождаются" белого цвета, их делают из полиамидной нити фирмы FULGAR.

Следующий пункт производтсва — стабилизация. Она состоит из нескольких этапов. Сначала покраска. Красят в бежевый, черный и другие цвета, а рисунки на изделиях, при необходимости, вывязывают на специальных машинах. Колготки с блеском делают из нитей с металлической примесью. А мужские модели из крашеных нитей.

Нить с металлической примесью. Фото: Delo.ua

Когда колготки уже сшиты вместе, их размер проверяют с помощью также итальянского оборудования, которым можно проверить любой размер от 2-ки до 5-ки, от талии и до стопы. Готовые изделия надевают на специальную пластмассовую ногу, чтобы проверить на брак.

Проверка колготок на брак. Фото: Delo.ua

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Затем происходит очень важный этап стабилизации — это обработка колготок паром, чтобы они были эластичными. Сама обработка занимает до часу времени, в зависимости от вида изделия. Для каждого артикула предусмотрена определенная температура от 65 градусов и выше — чем тоньше чулок, тем выше температура. Эта процедура нужна изделиям до 40 Ден. В мешке должен быть один артикул и один размер, чтобы обработать.

Процесс стабилизации. Фото: Delo.ua

После стабилизации мешки отправляются на склад, затем на пошив и покраску в другой цех, который находится за пределами города. Итальянцы борются за экологичность, поэтому все химические производства выносятся за пределы города. В Италии это правило работает много лет, еще до запретов на законодательном уровне.

Колготки не обрабатываются силиконом, как в Турции, Беларуси и Китае. Медиками доказано, что это вредно, так как кожа не дышит. Итальянцы используют другие нити, чтобы смягчить колготки.

На каждой фазе производства продукции осуществляется 2-3 этапа контроля. Если на одном из этапов обнаруживают одну бракованную пару, весь мешок с партией возвращают для новой проверки. Это все должно произойти до покраски.

Подготовка колготок перед покраской. Фото: Delo.ua

После покраски и возвращения всех партий колготок обратно на фабрику Ori Industria они проверяются на соответствие цвета. Сначала просто на глаз, затем благодаря специальной машине с лампой DL 65. Для каждого артикула есть своя цветовая гамма. Партию, которая не прошла цветовую проверку, перекрашивают.

Проверка на соответствие цвета. Фото: Delo.ua

Затем колготки отправляются на склад упаковки. Продукция пакуется в картонные коробки на специальном оборудовании тоже итальянского производства. Перед упаковкой колготки проверяют на качество последний раз. Когда вся продукция упакована, ее отправляют на склад готового товара. Оттуда он разъедется к заказчикам.

Упаковка колготок. Фото: Delo.ua

Все отходы производства сортируют. Этих правил в Италии придерживается каждое производство. Все производственные этапы, кроме проверки качества, осуществляются благодаря оборудованию, так как это ускоряет процесс и не нужно нанимать дополнительную рабочую силу, никакой ручной работы.

Склад готовой продукции. Фото: Delo.ua

В 2017-2018 гг было приобретено дополнительных 10 станков для производства собственных торговых марок специально под заказ РУШ EVA. При планировании производства каждой модели компания совместно с фабрикой изучает тенденции на рынке, чтобы товар был актуальным для покупателей.

Цех вывязывания колготок. Фото: Delo.ua

ТМ Viv'en Petty является номером 1 среди колготок частных брендов в Украине и составляет 6% от товарооборота СТМ сети РУШ EVA. Годовые продажи по сети составляют более 3,5 млн единиц. Интересным фактом является то, что среди потребителей узнаваемость ТМ Viv'en Petty составляет около 24%.

СПРАВКА

Производство ORI Industria SpA было основано в 1963 году и имеет почти 60-летний опыт в исследовании и разработке продукта итальянского производства.

РУШ EVA — это более 990 магазинов со штатом сотрудников более 11 000 человек. Ежегодный оборот превышает 500 млн долларов. За свою деятельность компания представила более чем 30 тыс ассортиментных позиций, а также 40 собственных торговых марок.