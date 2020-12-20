Новый украинский лоукостер отложил запуск авиарейсов

Новая украинская авиакомпания Bees Airline перенесла запуск рейсов на конец января 2021 года и опубликовала первую информацию о своем сервисе.

Как сообщает издание "Крылья" со ссылкой на авиаперевозчика, сейчас лоукостер проходит процесс сертификации в Госавиаслужбе Украины. Авиакомпания будет базироваться в киевском аэропорту "Жуляны".

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Вначале Парк Bees Airline будет состоять из двух Boeing 737-800 2010 года выпуска, которые ранее летали в МАУ. В их салоне будет размещено максимальное число мест — 189. Такую же компоновку использует крупнейший европейский лоукост Ryanair.

По информации издания, весной 2021 года авиакомпания рассчитывает получить еще два авиалайнера такой же модели.

"В целом мы ставим достаточно амбициозные планы развития собственной маршрутной сети, и вскоре будет открыта продажа билетов на первые запланированы маршруты", — заявил гендиректор Bees Airline Николай Савостьянов.

Свои полеты авиакомпания начнет с чартерных маршрутов, после чего откроет регулярные рейсы.

Согласно обнародованным данным, Bees Airline будет использовать только три тарифа эконом класса.

Самый дешевый тариф Light включает только перевозку ручной клади и не позволяет возврат и изменение билета.

Тариф Smart включает багаж 23 кг и разрешает менять дату вылета при оплате штрафа 50 евро и разницы между тарифами.

Тариф Flex включает багаж 23 кг, разрешает изменять дату перелета без оплаты штрафа и возврат авиабилета при оплате сбора 50 евро.

Стандартная норма ручной клади у Bees Airline составляет один предмет с габаритами до 55х40х23 см и весом до 7 кг.

Дополнительно на борт можно будет брать мужскую, женскую сумку или ноутбук, пальто или куртку, питание для ребенка и один пакет с товарами Duty Free.

Дополнительно пассажир сможет провести в салон второе место ручной клади с габаритами до 55х40х23 см и весом до 7 кг при оплате сбора 25 евро в аэропорту.

Напомним, в ноябре компания Bees Airline подала документы для получения сертификата эксплуатанта и взяла в лизинг первые два Boeing 737-800.