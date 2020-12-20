Транспорт 30 минут назад

Новый украинский лоукостер отложил запуск авиарейсов

Сейчас авиакомпания Bees Airline проходит процесс сертификации в Госавиаслужбе Украины

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Новая украинская авиакомпания Bees Airline перенесла запуск рейсов на конец января 2021 года и опубликовала первую информацию о своем сервисе.

Как сообщает издание "Крылья" со ссылкой на авиаперевозчика, сейчас лоукостер проходит процесс сертификации в Госавиаслужбе Украины. Авиакомпания будет базироваться в киевском аэропорту "Жуляны".

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Вначале Парк Bees Airline будет состоять из двух Boeing 737-800 2010 года выпуска, которые ранее летали в МАУ. В их салоне будет размещено максимальное число мест — 189. Такую же компоновку использует крупнейший европейский лоукост Ryanair.

По информации издания, весной 2021 года авиакомпания рассчитывает получить еще два авиалайнера такой же модели.

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"В целом мы ставим достаточно амбициозные планы развития собственной маршрутной сети, и вскоре будет открыта продажа билетов на первые запланированы маршруты", — заявил гендиректор Bees Airline Николай Савостьянов.

Свои полеты авиакомпания начнет с чартерных маршрутов, после чего откроет регулярные рейсы.

Согласно обнародованным данным, Bees Airline будет использовать только три тарифа эконом класса.

Самый дешевый тариф Light включает только перевозку ручной клади и не позволяет возврат и изменение билета.

Тариф Smart включает багаж 23 кг и разрешает менять дату вылета при оплате штрафа 50 евро и разницы между тарифами.

Тариф Flex включает багаж 23 кг, разрешает изменять дату перелета без оплаты штрафа и возврат авиабилета при оплате сбора 50 евро.

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Стандартная норма ручной клади у Bees Airline составляет один предмет с габаритами до 55х40х23 см и весом до 7 кг.

Дополнительно на борт можно будет брать мужскую, женскую сумку или ноутбук, пальто или куртку, питание для ребенка и один пакет с товарами Duty Free.

Дополнительно пассажир сможет провести в салон второе место ручной клади с габаритами до 55х40х23 см и весом до 7 кг при оплате сбора 25 евро в аэропорту.

Напомним, в ноябре компания Bees Airline подала документы для получения сертификата эксплуатанта и взяла в лизинг первые два Boeing 737-800.

 

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