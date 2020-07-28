В Украине создаются две авиакомпании — экс-гендиректор SkyUр

На сегодняшний день в Украине создаются две новые авиакомпании, которые сейчас проходят сертификацию в Государственной авиационной службе.

Об этом в интервью Turprofi рассказал бывший генеральный директор авиакомпании SkyUр Евгений Хайнацкий.

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"В Украине сейчас создаются две авиакомпании: одна называется "Схiд-Захiд", а вторая, с которой меня сейчас в прессе начали связывать — Bees Airline. Обе эти компании только собираются проходить (или уже проходят) сертификацию в Госавиаслужбе", — рассказал Хайнацкий.

По его словам, он не работает ни в одной из упомянутых компаний.

"Сейчас обсуждают, что я гендиректор новой авиакомпании. Это неправда. Гендиректоры в новых авиакомпаниях уже есть, а меня там нет. После выхода из вирусного кризиса у украинских инвесторов, как ни странно, возникло желание вкладывать деньги в авиацию. И речь идет не об одном инвесторе, их, оказывается, много, и в нескольких стартапах одновременно", — отметил экс-гендиректор SkyUр.

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Хайнацкий назвал основных инвесторов создающейся авиакомпании Bees Airline.

"Есть такой человек — Сергей Смирный. Он и является основным бенефициаром. И есть Николай Савостьянов. Это два человека, которые указаны в реестре", — проинформировал он.

В то же время, Хайнацкий опроверг информацию, озвученную ранее в СМИ, о том, что за новой авиакомпанией может стоять туроператор "Тез Тур".

Напомним, новое руководство авиакомпании SkyUp Airlines обвинило экс-гендиректора Евгения Хайнацкого в том, что он работал над созданием нового авиаперевозчика.

17 июля SkyUp Airlines официально прекратила сотрудничество с Евгением Хайнацким.

Исполняющим обязанности генерального директора назначен Дмитрий Сероухов, генеральный директор Join UP! и с 2019 года советник генерального директора SkyUp.