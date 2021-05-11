NVIDIA выпускает на рынок суперсовременные видеокарты

На днях компания NVIDIA предствила новый модельный ряд мобильных видеокарт GeForce RTX 30-й серии (Ampere).

Как сообщает ITC, новые карты относятся к начальному уровню и являются первыми моделями XX50 в серии RTX: они располагают RT-ядрами для аппаратного ускорения трассировки лучей и тензорными ядрами для сглаживания с использованием нейросетей DLSS.

По информации издания, старшая в серии RTX 3050 Ti построена на полноценном GPU GA107 c 2560 ядрами CUDA, 80 тензорными и 20 RT-ядрами, а младшая довольствуется урезанным вариантом с 2048 ядрами CUDA, 64 тензорными и 16 RT-ядрами соответственно.

В обоих случаях используется 128-разрядная шина памяти и видеобуфер GDDR6 объемом 4 ГБ.

Энергопотребление видеокарты производители ноутбуков могут устанавливать в диапазоне от 35 до 80 Вт. В зависимости от этого повышенная частота GPU в boost-режиме варьируется от 1035 до 1695 МГц у GeForce RTX 3050 Ti и от 1057 до 1740 МГц — у GeForce RTX 3050.

Как и старшие модели, младшие GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti поддерживают интерфейс PCI Express 4.0, HDMI 2.1 и имеют аппаратный декодер видео.

В ближайшее время в продажу поступят ноутбуки с RTX 3050, их ожидаемая стартовая цена — 999 долларов (уровень решений с RTX 3060).

Таким образом, линия мобильных видеокарт GeForce RTX 3000 будет представлена пятью моделями.

Напомним, в начале февраля 2020 года NVIDIA завершила двухлетнее бета-тестирование облачного игрового сервиса GeForce Now и с 5 февраля открыла его для массового потребителя.

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