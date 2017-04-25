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Объем рынка доставки готовой еды в Украине превышает $230 млн

25 апреля 2017, 10:15
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В условиях финансовой нестабильности и кризиса, интерес к доставке еды на дом у украинцев только усилился

Родион Ерошек Родион Ерошек соучредитель компании Poster

Во всем мире сегмент e-commerce стремительно развивается на протяжении последних десяти лет. Если еще недавно мы шли в офисы турагентств и не мыслили заказать ресторанную еду на дом, то сегодня глобальная гаджетизация привела к тому, что в интернете одинаково просто купить путевку на другой конец земного шара или заказать горячее в любимом ресторане.

Удивительно, но в условиях финансовой нестабильности и кризиса, интерес к доставке еды на дом у украинцев только усилился.

Еще 10-15 лет назад сайт ресторана или кафе был скорее модной фишкой, нежели инструментом маркетинга. Максимум, что можно было сделать на сайте — это посмотреть меню, узнать точный адрес ресторана и, возможно, уровень цен. Нередко рестораторы годами не обновляли меню на своих сайтах. Позже, с бумом на доставку еды домой, где первопроходцами стали пицца, а позже суши, даже рестораны достаточно высокой ценовой категории задумались о дополнительных сервисах — возможно, не столько для получения дополнительной прибыли, сколько для поддержания лояльности существующих клиентов.

Сегодня популярность заказа готовой еды растет с каждым годом, и уже сейчас эта категория входит в топ-15 товаров, которые покупают в Интернете. В Украине 60% населения пользуются интернетом — это более 25 млн человек. Около 15-16% из них заказывают еду в интернете — соответственно, покупатели готовой еды — около 4 млн украинцев. Рынок заказов еды через интернет из ресторанов и служб доставки можно оценить в $230 млн в год.

Заказывают готовую еду в Интернете преимущественно молодые люди до 35 лет с достаточно высоким уровнем доходов — более 10 000 грн. Это также связано с тем, что люди, имеющие семьи, и более старшего поколения привыкли готовить еду дома.

В прошлом году мы анализировали рынок и пришли к выводу, что в онлайне работает порядка 10% всех украинских ресторанов — это около 1400 заведений. Но, поскольку, развивается культура заказа через сайты и мобильные приложения, многие рестораторы задумываются о выходе в онлайн либо для повышения продаж, либо для укрепления лояльности своих клиентов.

Происходит и эволюция способа заказа еды на дом. Так, два-три года назад, украинцы, заказывая еду на дом, чаще звонили в ресторан по телефону, нежели пользовались сайтом или мобильным приложением. На сегодняшний день, по данным нашей компании, выбирая, заказать еду через сайт, колл-центр или мобильное приложение, 65% украинцев пользуются сайтом, на долю колл-центра приходится около 15% заявок.

Интерес и удобство явно смещается в пользу сайтов, а в будущем — мобильных приложений.

Широкое развитие получили и мультисервисы доставки еды, которые работают с рестораторами за комиссию, обеспечивая им более менее стабильный приток заказчиков. Впрочем, уже сегодня рестораторы понимают — чем платить комиссию посредникам, лучше разрабатывать собственные приложения или пользоваться готовыми онлайн-сервисами.

По нашим подсчетам за последние 12 месяцев спрос на заказ еды на дом вырос более чем на 35%. Подтверждает эти данные и аналитика "Яндекс.Украина". Так, в 2017 году более 16 000 украинцев в месяц ищут в интернете "доставку еды". Для сравнения, в 2016 году частота этого запроса была на уровне 10 000 — 11 000 в месяц, в 2015 году — всего лишь порядка 6500 запросов в Украине в месяц. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что "Яндекс.Украина" занимает около 30% рынка поискового трафика в Украине.

На популяризацию доставки еды на дом влияет множество разных факторов, и экономические и психологические. В условиях, когда украинцам приходится больше работать и перерабатывать, чтобы обеспечить привычный уровень жизни, они хотят экономить время на приготовлении еды. Во-вторых, несмотря все же на сложное положение, многие хотят себя побаловать и доставить себе удовольствие — съесть любимую ресторанную еду, но дешевле и дома.

Автор: Родион Ерошек Родион
Ерошек
соучредитель компании Poster

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: рестораны , логистика

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